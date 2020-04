Lamar Jackson sera l’athlète de couverture de Madden NFL 21

La fierté et la joie de Baltimore Lamar Jackson sera l’athlète de couverture pour Madden NFL 21. Le quart-arrière populaire a annoncé plus tôt dans la journée qu’il serait l’athlète de couverture du célèbre jeu vidéo de football. Jackson a eu un enfer d’une année la saison dernière. Après avoir pris le relais des Ravens de Baltimore après Joe Flacco, le jeune QB a redonné une excitation et une vie bien nécessaires aux Ravens. À la fin de la saison des Ravens, Jackson avait mené l’équipe à un incroyable record général de 14-2, remportant l’AFC North et devenant le MVP NFL 2019.

Dans un seul match de football du lundi soir le 25 novembre, Jackson et les Ravens ont réalisé 17 records, exploits et repères, y compris;

Lamar Jackson est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL avec 3 000 verges par la passe et 1 500 verges au sol au cours de ses deux premières saisons.

Jackson est le seul quart-arrière de l’histoire de la NFL à avoir produit au moins 2 000 verges par la passe et 800 verges au sol au cours des 11 premiers matchs de la saison.

Jackson est le premier joueur de l’histoire de la NFL avec au moins quatre passes de touché et 50 verges au sol consécutives.

Jackson est le premier joueur de l’histoire de la NFL avec cinq passes de touché lors de ses débuts au Monday Night Football.

Jackson est le plus jeune joueur de l’histoire de la NFL avec plusieurs passes de cinq passes de touché.

Jackson est le deuxième joueur de l’histoire de la NFL avec cinq passes de touché et 90 verges au sol en un match (Cam Newton, 2015).

Malheureusement, les Ravens ont perdu leur premier match éliminatoire à domicile après avoir remporté le championnat de l’AFC North face aux Titans du Tennessee. 2020 a commencé pour nous ici, à Baltimore. Cela ne s’est pas amélioré. Mais avec des nouvelles comme celle-ci, et se souvenant de la saison incroyable que nous avons eue, il est difficile de ne pas ressentir de fierté. Jackson est ravi d’être sur la couverture de Madden. En ce qui concerne cette malédiction cependant;

« Je devrais être sur la couverture de Madden», a fait remarquer Jackson,« je ne suis pas inquiet d’une malédiction, Patrick Mahomes il était devant et il a gagné [Super Bowl] MVP donc je veux cette malédiction et j’espère que c’est la malédiction. «

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour Madden 21, les années précédentes ont été publiées en août. Je vais absolument Madden NFL 21! Croasser!

