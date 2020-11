L’Alun d’Atlantis meurt à 47 ans

Lysse Spray Déodorant à la Pierre d'Alun 100ml

Les vertus de la pierre d'Alun :simple d' utilisation et 100% naturelle.La pierre d'alun deviendra le complément indispensable de votre hygiène corporelle, vous offrant une sensation de fraîcheur et une protection sure et discrète qui dure toute la journée. La pierre d'Alun de potassium : d'origine de sel