L’Allemagne contre l’Ukraine aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

L’Allemagne affrontera l’Ukraine en UEFA Nations League ce soir. Dans cet article, vous pouvez découvrir comment suivre le match à la télévision, en direct et en direct.

Équipe DFB: Allemagne contre Ukraine en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Le jeu sera diffusé aujourd’hui sur ZDF. Katrin Müller-Hohenstein agira en tant que modératrice, Bela Rethy commentera. Peter Mertesacker est également là en tant qu’expert.

DAZN ne montre pas le match entre la DFB-Elf et l'Ukraine en direct, mais seulement à partir de minuit dans le re-live, mais diffuse tous les autres matchs de l'UEFA Nations League.

Allemagne contre Ukraine: alignements

Voici comment les équipes fonctionnent aujourd’hui:

Allemagne: Neuer – Koch, Süle, Rüdiger – Ginter, Gündogan, Goretzka, Max – Gnabry, Werner, L. Sane

Neuer – Koch, Süle, Rüdiger – Ginter, Gündogan, Goretzka, Max – Gnabry, Werner, L. Sane Ukraine: Pyatov – Konoplia, Matviienko, Kryvtsov, Sobol – Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi – Marlos, Yaremchuk, Zubkov

Equipe DFB: programme pendant la pause internationale

Mercredi dernier, l’Allemagne a joué un match amical contre la République tchèque, que le DFB-Elf a remporté 1-0. Le dernier match de cette trêve internationale contre l’Espagne aura lieu mardi.

Date Démarrer concurrence Accueil client 11. novembre 20h45 Jeu de test Allemagne République Tchèque 14. novembre 20h45 Ligue des Nations Allemagne Ukraine 17. novembre 20h45 Ligue des Nations Espagne Allemagne

Équipe DFB: l’Allemagne contre l’Ukraine aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Notre ticker en direct vous offre une autre possibilité de suivre la rencontre. Vous ne manquerez aucune des scènes de jeu importantes.

Vous pouvez trouver le téléscripteur en direct du match entre l’Allemagne et l’Ukraine ici.

Allemagne: l’équipe DFB en un coup d’œil

27 joueurs ont été nommés par Joachim Löw pour les trois matches internationaux de l’équipe DFB. Cependant, en raison de blessures, certains changements ont dû être apportés.

Joshua Kimmich, Thilo Kehrer et Marcel Halstenberg sont tous annulés, ils ne seront pas utilisés.