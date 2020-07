L’album du musicien Lowell sort 25 ans plus tard – betanewsfr

C’était en 1993, et Alan Williams venait juste d’atteindre ce que la plupart des musiciens ne rêvaient de réaliser que lorsque son groupe, Knots and Crosses, a signé chez Island Records. Puis un an plus tard, tout s’est effondré. Après s’être perdu dans la mêlée lorsque Island Records a été vendu à Polygram, le groupe a été abandonné et ils ont décidé de le quitter, annulant leur apparition prévue au Newport Folk Festival et le mariage de Williams dissous. Pour mettre en mots ce qu’il ressentait, Williams, un résident de Lowell, a rassemblé un groupe d’amis et s’est rendu au Portland Performing Arts Center dans le Maine pour enregistrer «Evidence», une collection de 12 morceaux qu’il a écrite en réponse au bouleversement. Après avoir envoyé des copies promotionnelles et reçu des critiques positives dans la presse locale de Boston, Williams a perdu confiance dans le projet et a mis l’album sur les tablettes. Pendant plus de deux décennies, il a transporté un millier de CD (qu’il possède encore aujourd’hui) d’appartement en appartement comme une sorte de pénitence pour avoir de telles aspirations musicales. Avance rapide de 25 ans, et Williams a dépoussiéré l’album et décidé que les chansons avaient tenu le coup et que les contributions de ses collègues musiciens étaient incontestablement fortes. Le seul défaut, dans son esprit, était sa performance vocale. Intégrant tout ce qu’il a appris de son temps en tant qu’ingénieur et producteur indépendant, ainsi que son travail avec son groupe actuel, Birdsong At Morning, une solution a émergé: refaire le chant, retravailler certains arrangements, remixer le tout, puis enfin le sortir. . Le résultat, «Evidence Unearthed» sortira le 28 août de Blue Gentian Records, à la fois en numérique et sur CD / Blu-Ray. Le premier single «Anniston», sorti le 14 août, porte le nom d’une petite ville de l’Alabama et raconte son histoire du point de vue d’un narrateur dont les rêves de s’échapper semblent aussi voués à s’évaporer que la fumée des locomotives sortant de ville. Williams a grandi à Asheville, en Caroline du Nord, et vit maintenant à Lowell. Il enseigne le commerce de la musique à UMass Lowell. Pour précommander «Evidence Unearthed», visitez https://www.bluegentianrecords.com/shop/alan-williams-evidence-unearthed-cdblu-ray. Pour entendre un extrait de «Annison», visitez alanwilliamsevidence.com.

Fanimation Ventilateur de plafond 214 Cm Faimation Odyn MW blanc Design grande taille avec lampe led garantie 25 ans FANIMATION garantie 25 ans ! Ventilateur de plafond 214 cm finition Blanche mate - 9 pales blanches et led. Modèle : "ODYN MW" Le ODYN MW est un ventilateur FANIMATION, l'une des marque "Haut de gamme" les plus connues du marché. De par son design original, il trouve aisément sa place dans une pièce à vivre

Fanimation Ventilateur de plafond 160 Cm Faimation LEVON Design moderne grande taille 8 pales noyer garantie 25 ans FANIMATION garantie 25 ans ! Ventilateur de plafond 160 cm finition Bronze Huilée - 8 pales décor bois noyer. Modèle : "The Levon OB" Le LEVON OB est un ventilateur FANIMATION, l'une des marque "Haut de gamme" les plus connues du marché. De par son design original, il trouve aisément sa place dans une pièce à

Fanimation Ventilateur de plafond 214 Cm Faimation Odyn BN chrome brossé Design grande taille avec lampe led garantie 25 ans FANIMATION garantie 25 ans ! Ventilateur de plafond 214 cm finition chrome brossé - 9 pales chrome brossées. Modèle : "ODYN BN" Le ODYN BN est un ventilateur FANIMATION, l'une des marque "Haut de gamme" les plus connues du marché. De par son design original, il trouve aisément sa place dans une pièce à vivre