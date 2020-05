Laissez The Cable Guy vous faire à nouveau un client préféré / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Le gars du cable



Où vous pouvez le diffuser: Amazon Prime

The Pitch: Installateur de câble Oddball Chip Douglas (Jim Carrey) tente de nouer une amitié avec le client Steven Kovacs (Matthew Broderick) en lui offrant gratuitement des chaînes premium. Lorsque Steven repousse le besoin fréquent de compagnie de Chip, Chip passe d’une connaissance légèrement excentrique à un harceleur psycho à part entière. Bien qu’il soit de plus en plus évident pour Steven que le câblodistributeur est dangereux, convaincre ses amis, sa famille et les autorités de ce n’est pas si facile

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Le loufoque Jim Carrey des années 90 a récemment fait une résurgence en tant que Dr Robotnik dans Sonic l’hérisson, et il nous donne le côté le plus sombre de la comédie avec Blague sur Showtime. Mais peut-être aimeriez-vous revenir à une époque où les tendances les plus sombres de Jim Carrey se sont mélangées pour la première fois avec ses ébats comiques exagérés tirés de films Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie et Le masque. Ne cherchez pas plus loin que Le gars du cable, la deuxième fonctionnalité du réalisateur Ben Stiller avec le seul scénario écrit par Lou Holtz Jr., et des visages beaucoup plus célèbres que vous vous en souvenez probablement.

Le gars du cable est arrivé à l’apogée de la renommée de Jim Carrey au milieu des années 90, juste entre Batman Forever et Menteur Menteur. Carrey était connu comme le drôle avec le visage en caoutchouc, donnant toujours le maximum d’énergie aux rôles comiques qui étaient surexcités de la meilleure façon possible. Donc, ses plus grands fans ne s’attendaient pas à ce qu’il prenne ce virage tordu Le gars du cable où il obtient essentiellement une étrange version bro de Femme seule blanche. Cette performance a montré comment Carrey pouvait rendre sa propre folie un peu effrayante et troublante, et elle a élargi ses horizons en tant qu’acteur, même si certains publics se sont éloignés déçus parce que ce n’était pas son schtick habituel.

Mais Carrey n’est pas la seule à rendre cela intéressant à regarder. Matthew Broderick, qui était autrefois le visage du plaisir insouciant Journée de congé de Ferris Bueller fait pour l’ex-petit ami malheureux parfait. La descente de Broderick dans la folie paranoïaque à la suite de ses amis et de sa famille embrassant le gars de Cable trompeusement amical de Carrey qui n’est jamais vraiment nommé est l’un des rares bons rôles sur grand écran dans les années 90, avec Le roi Lion et Élection.

Le reste du casting de soutien est rempli de goûts de Leslie Mann comme l’ex-petite amie de Matthew Broderick, George Segal et Diane Baker comme ses parents, Jack Black comme son bon ami, Owen Wilson dans l’un de ses premiers rôles de douchebag, et même quelques parties de bits pour Janeane Garofalo, Andy Dick, David Cross et Kyle Gass. Et n’oublions pas Ben Stiller dans un complot récurrent qui se déroule à la télévision en tant que frères jumeaux Sam et Stan Sweet, un mort et un en procès pour le meurtre de l’autre, sur le modèle de la vraie vie Menendez Brothers qui a capturé les titres et le public dans un essai sensationnel.

Cette dernière partie crée une morale plutôt musclée qui est tout sauf subtile, mais le film dans son ensemble n’est pas subtil non plus, donc tout fonctionne plutôt bien. Même la fin se penche sur le camp de tout cela en donnant une sorte de zone floue conclusion avec une touche amusante qui nous ramène au début d’une nouvelle histoire. Dans l’ensemble, c’est une entrée vraiment unique dans la carrière de Ben Stiller, Jim Carrey et Matthew Broderick, et elle mérite d’être discutée et rappelée près de 25 ans plus tard.

