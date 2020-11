‘Laissez-moi 30 secondes à la fin’ (vidéo)

Alex Trebek, décédé dimanche à 80 ans suite à une bataille contre le cancer du pancréas, avait déjà planifié et répété son dernier adieu pour son dernier épisode de «Jeopardy!»

Dans une interview en janvier avec Michael Strahan pour ABC News, l’animateur a déclaré que son grand adieu ne prendrait que les 30 dernières secondes de cette dernière demi-heure. Regardez la vidéo ci-dessus.

«Ce que je ferais ce jour-là, c’est dire au réalisateur: ‘Chronométrez le spectacle pour me laisser 30 secondes à la fin. C’est tout ce que je veux », a déclaré Trebek à Strahan.

«Je dirai mes adieux et je dirai aux gens:« Ne me demandez pas qui va me remplacer parce que je n’ai rien à dire », a-t-il poursuivi en récitant son discours de sortie prévu. «’Mais je suis sûr que si vous leur donnez le même amour, la même attention et le même respect que vous m’avez montré… alors ils seront un succès et le spectacle continuera d’être un succès. Et jusqu’à ce que nous nous revoyions, que Dieu vous bénisse et au revoir.

Dans le passé, Trebek a dit qu’il resterait en tant qu’hôte de son bien-aimé «Jeopardy!» tant que «mes compétences n’ont pas diminué», mais dans l’interview de janvier, il a dit à Strahan que le processus avait déjà commencé – bien qu’il n’ait pas clarifié exactement ce que cela signifiait.

L’épouse de Trebek, Jean, a déclaré qu’elle savait à quel point le spectacle comptait pour lui.

«Je sais que c’est ce qui le nourrit. Il adore faire « Jeopardy! » Il a sa propre famille là-bas. C’est un groupe de personnes si soudé et si beau. Je pense donc que cela lui donne beaucoup de soutien, un sens du but, qu’il n’est tout simplement pas au lit et qu’il peut être producteur », a-t-elle déclaré.

« Péril! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci, Alex, »le spectacle site officiel a annoncé dimanche.



Trebek a révélé en mars 2019 qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4, mais qu’il avait juré de combattre la maladie. La nouvelle de son diagnostic est venue quelques mois seulement après que Trebek a renouvelé son contrat avec Sony Pictures Television pour rester en tant qu’animateur de «Jeopardy!» jusqu’en 2022. Il a subi plusieurs cycles de chimiothérapie au cours de l’année suivante.

En juillet 2020, juste avant son 80e anniversaire, Trebek a déclaré qu’il suivait des traitements expérimentaux mais qu’il ne continuerait pas à se faire soigner si le cycle actuel échouait. Il a également publié un mémoire, «La réponse est…: Réflexions sur ma vie», et a fait don des bénéfices à une association caritative.

