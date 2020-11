L’aire de conservation du Montana amenant le Serengeti dans la prairie américaine

Deanna Robbins et son mari, des éleveurs dans une zone sauvage du centre du Montana connue sous le nom de Missouri Breaks, ont combattu une tempête de neige cette semaine. Ils ont labouré la neige jusqu’aux genoux, passant des heures à trouver un troupeau de bovins Angus noirs. Ensuite, pour nourrir les vaches, ils ont dû déterrer des balles de foin enterré. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i «Nous étions à la traîne des dérives, c’est un travail difficile», dit-elle, mais elle a savouré chaque instant. «Cela doit être dans votre sang», dit-elle. Sa famille est éleveuse dans le Montana depuis un siècle, est-ce que quelque chose pourrait la chasser? Elle n’aime pas ses voisins. Adjacent à son vaste ranch sur trois côtés se trouve une terre fédérale qui est en cours d’incorporation dans un parc animalier. La réserve de prairies américaines de 420 000 acres, dans le nord du Montana, est un écosystème intact de prairies herbeuses et de steppes à sauge. Il y a plus de 200 buffles dans la réserve et le nombre augmente, mais certains éleveurs locaux s’opposent à l’idée du retour des bisons dans la région. (Photo: William Campbell / Corbis via Getty) L’American Prairie Reserve (APR) a été fondée en tant qu’organisme de bienfaisance en 2001 et aspire à devenir le plus grand parc des 48 États inférieurs. Il s’étend déjà sur près de 420 000 acres (sur 29 ranchs qu’il a achetés jusqu’à présent), et finira par grandir et assembler 2,75 millions d’acres supplémentaires de terres publiques. Son objectif est de permettre aux chiens de prairie, aux tétras des armoises, aux coyotes, aux mouflons d’Amérique et à d’autres espèces de plantes indigènes, d’oiseaux et de mammifères de prospérer dans un espace contigu de la taille du Connecticut. il s’agit d’une expérience audacieuse et favorable au marché de conservation massive. La réponse de l’Amérique au Serengeti La région est précieuse: l’un des quatre seuls vastes écosystèmes de prairies tempérées sur Terre (les steppes de Mongolie, du Kazakhstan et de Patagonie sont les trois autres). Ce territoire de prairie à herbes courtes pourrait être la réponse américaine au Serengeti, le long du cours supérieur du fleuve Missouri. En savoir plus Nos anciennes forêts sont menacées – le moment est venu d’agir De l’avis de nombreux éleveurs, dont l’industrie bovine vaut 1,5 milliard de dollars (1,1 million de livres sterling) par an dans le Montana, c’est une sombre perspective. Ils s’inquiètent de la disparition de plus de terres de ranch dans la réserve. «Ils perdraient 3,5 millions d’acres à cause de la production alimentaire», se plaint Mme Robbins. Elle aide à mener une campagne contre l’APR «d’élite», connue sous le nom de «Save the Cowboy». Il s’oppose à la vente de ranchs à la réserve et soutient que le Bureau of Land Management a tort de lui attribuer des terres fédérales. Ses pancartes, montrant la silhouette d’un cavalier au grand chapeau dans un coucher de soleil orange, sont omniprésentes dans les villes de Montanan. « Sauvez le Cowboy » Un grand est à Lewistown, où l’APR ouvrira un centre pour les touristes. Les résidents semblent moins enthousiastes. «Nous essayons de préserver le mode de vie des éleveurs contre un groupe de milliardaires qui sont venus et ont pris le contrôle», dit Kari Weingart. La famille de son mari est mécontente que son ancien ranch ait été vendu à la réserve. Elle dit que les jeunes Montanans, peu excités par les habitudes de la ville, sont de plus en plus intéressés par l’agriculture mais ont du mal à trouver des terres.L’épouse d’un éleveur, Joann Bristol, soupçonne que le projet est une ruse par des étrangers pour prendre le relais des habitants. Le pouvoir d’achat de la réserve est «effrayant», tandis que les promesses de gains du tourisme sont «exagérées», dit un autre. Animaux dangereux Ensuite, il y a des craintes de longue date concernant les animaux dangereux. Le chien de prairie étrange peut être mignon, mais les éleveurs ont exterminé il y a longtemps les loups, les lions des montagnes et les grizzlis qui menaçaient leur stock. Maintenant, l’APR veut qu’ils reviennent. Les loups et les ours peuvent revenir seuls, du Canada ou de Yellowstone. Les 850 premiers bisons ont déjà été réintroduits; ils pourraient éventuellement être au nombre de 10 000. Les agriculteurs craignent que les bisons puissent piétiner les clôtures ou propager une maladie, la brucellose, aux bovins.Les bisons du Canada ont été réintroduits dans le troupeau de bisons de la réserve américaine des prairies (Photo: par William Campbell / Corbis via Getty) Le pire pourrait être l’impact d’un énorme augmentation du nombre d’élans. L’APR veut que 40 000 d’entre eux, 10 fois plus qu’aujourd’hui, servent de proies savoureuses aux prédateurs. Les éleveurs craignent que les wapitis qui s’échappent ne mordillent l’herbe dont ils ont besoin. Beth Saboe, de l’APR, dit que les plaintes sont exagérées. Les prix des terrains augmentent dans le Montana, reconnaît-elle, mais pas à cause de l’organisation caritative aux poches profondes. Un facteur récent est que les étrangers, fuyant les villes à cause de Covid-19, sont friands de résidences secondaires ou de terres à Big Sky Country, et l’APR n’est pas non plus hostile à l’agriculture, dit-elle. Il permet aux agriculteurs, pour l’instant, de faire paître 14000 têtes de bétail sur ses terres et dirige une entreprise de vente de viande de bison. Avec 63 millions d’acres dans le Montana pour l’agriculture, il voit également beaucoup d’espace pour les cow-boys. Nulle part ailleurs en Amérique, cependant, ne pourrait accueillir une réserve faunique des Prairies de cette envergure. © THE ECONOMIST 2020

Cabinzero Sac à dos Cabinzero Classic 28 L Serengeti Sunrise orange Bretelles et dos matelassés, sangles de compression, 2 poignées, technologie Okoban, poche extérieure, 2 poches intérieures, zips YKK

Cabinzero Sac à dos Cabinzero Classic 36 L Serengeti Sunrise orange Sac à dos confortable et pratique, pour la ville, les voyages ou le bureau, design moderne et décontracté, poche pour ordinateur 17 pouces, sangles de compression, dos et bretelles moussés

Atlas for Men Lot de 4 Débardeurs Montana Road L bordeaux bordeaux - Lot de 4 Débardeurs Montana Road : Portés solo l’été, sous un pull ou une chemise l’hiver, ce lot de 4 débardeurs est une valeur sûre à prix mini. Coupés dans une maille jersey souple et douce (160 g/m² env.), leurs finitions sont impeccables : encolure arrondie et emmanchures soulignées d’un bord côtes 1x1,

Montana Logo Shirt, homme, taille L, vert L|XL|XXL - vert - La marque Montana est connue pour ses bombes de graffiti. Le producteur de bombes aérosol a donc eu la magnfique idée de faire des impressions sur des t-shirts. Le t-shirt Montana Logo Shirt 2K14 en est la preuve. Superbe !

Montana Logo III, homme, taille L, gris chiné L|XL - gris chiné - Montana Logo III sweat à capuche homme gris chiné taille L

OXO Boîte de conservation Greensaver 1.5 L OXO La Boîte de conservation 1.5 L Greensaver est idéale pour permettre une conservation optimale de vos aliments. D 'une capacité d'1,5 L, elle possède un couvercle muni d'un filtre à charbon actif afin d'éviter les mauvaises odeurs et l'humidité. Le panier intérieur permet une meilleure ventilation : vos