– – –

Les scientifiques ont trouvé l’atmosphère sur Terre, et elle est loin de toute activité humaine.Les chercheurs ont échantillonné de l’air au-dessus de l’océan Austral, qui entoure l’Antarctique, le trouvant exempt de traces de produits chimiques ou de déchets.

L’endroit éloigné contribue à ce que l’atmosphère reste propre aussi longtemps que vous le pensez.Vous pourriez croire que sortir de votre porte tous les matins et avaler quelques bouffées d’air frais le matin est à peu près aussi bon que possible, en particulier pendant la pandémie. (atmosphère sur Terre)

Bien sûr, c’est rafraîchissant, mais selon des scientifiques de la Colorado State University, l’air le plus pur sur Terre n’est nulle part près de votre maison ou de n’importe quel endroit. (atmosphère sur Terre)

L’étude, qui a été imprimée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, montre que l’océan Austral autour de l’Antarctique est vraiment où il en est si vous voulez un air vraiment frais. En raison de certaines bizarreries du climat et des conditions météorologiques, les nuages ​​à travers l’océan Austral sont tous vierges.

Les humains ont affecté pratiquement tous les processus. Vous pouvez trouver nos déchets dans les régions reculées de l’océan, nos plastiques échoués sur des plages isolées où les humains ne résident même pas, et nos composés dans les nuages ​​planent haut. En d’autres termes, sauf si vous vous dirigez loin, très au sud. (atmosphère sur Terre)

Les chercheurs qui étudient l’air au-dessus de l’océan Austral ont découvert que les nuages ​​ne révèlent aucun signe de grossièreté humaine. Il n’y a aucune trace de déchets, d’engrais ou de carburants. C’est aussi clair que possible, et il existe toujours ici sur Terre.

Les scientifiques ont prélevé des échantillons de près de la surface de l’océan ainsi que de l’atmosphère au-dessus. Ils ont étudié la composition des microbes qui ont été trouvés quant à la place de l’air dans l’air, ce qui peut donner une idée. Ils ont découvert que les bactéries provenaient probablement de l’océan. L’océan Austral lointain est suffisamment éloigné de la majeure partie de la culture pour avoir échappé à une grande partie de notre contamination. (atmosphère sur Terre)

«Les aérosols contrôlant les propriétés des nuages ​​de SO (océan Austral) sont étroitement liés aux processus biologiques de l’océan, que l’Antarctique semble être isolé de la dispersion vers le sud des micro-organismes et des dépôts de nutriments des continents du Sud», Thomas Hill, co-auteur de cette analyse, dit dans un communiqué. «Globalement, cela indique que le [Southern Ocean] fait partie des rares endroits sur Terre qui ont été le moins touchés par les activités anthropiques. »

C’est fantastique d’entendre parler d’un aspect des méthodes naturelles de la Terre que les humains n’ont pas réussi à détruire au cours des siècles. L’air frais au-dessus du froid de l’océan Austral manque toujours, bien qu’il y ait peu de choses sur la Terre que nous n’ayons pas affectées d’une manière ou d’une autre. Il serait utile que vous vous demandiez combien de temps il faudra avant que quelqu’un décide de mettre cet air en bouteille et de le commercialiser. (atmosphère sur Terre)

Les manchots papous s’ébattent dans un iceberg dans la baie de Fildes dans les îles Shetland du Sud, Antarctique, 09 mars 2020.

– – –