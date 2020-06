L’ailier australien Craig Goodwin sur une situation qui «est plus grande que nous et plus que le football»

Craig Goodwin et Al Wehda volaient.

La victoire 2-1 du 11 mars contre les géants tombés au combat, Al Ittihad, a propulsé la Mecque dans les trois premiers, ce qui rend les espoirs d’une première campagne de l’AFC Champions League. Leur ailier gauche australien agile n’a pas réussi à figurer sur la feuille de match dans une ville désolée du roi Abdullah Sports City, mais quatre buts et cinq passes décisives en 22 matches décisifs de la Ligue professionnelle saoudienne témoignent d’une belle campagne de débuts.

Ce rêve, cependant, a été mis en pause indéfiniment trois jours plus tard lorsque le ministère des Sports a suspendu toute activité alors que les ravages du coronavirus s’installaient dans le Royaume.

Avance rapide jusqu’à maintenant et un retour à l’action est encore dans sept semaines après l’annonce de vendredi dernier par la Fédération saoudienne de football. La formation peut cependant recommencer à partir du 21 juin.

Le nombre de décès liés au virus dans le Royaume a atteint 932 samedi, avec 123 308 cas signalés depuis le 1er mars.

Goodwin se trouve à environ 11 000 kilomètres de distance depuis fin avril après que les étoiles étrangères de la compétition ont été autorisées à rentrer chez elles. Un fort sentiment de perspective sur une situation exceptionnelle qui «est plus grande que nous et plus que le football» apparaît lors de son engagement avec lui.

« En tant qu’équipe, nous avons bien réagi », a déclaré le joueur de 28 ans, acheté pour une bonne affaire 450 000 $ à la ville natale d’Adelaide United en juillet dernier. «Nous nous sommes très bien débrouillés cette saison, donc tout le monde était un peu déçu que nous ayons dû arrêter et ne pouvions pas continuer sur notre lancée.

«Nous avons un assez bon groupe, nous sommes donc restés ensemble et tout le monde envoie régulièrement des messages dans le groupe WhatsApp. Tout le monde est d’accord avec ce que nous devons faire et, évidemment, la situation est plus grande que nous et plus que le football.

«Tout le monde fait sa part et nous devons ensuite trouver nos propres moyens de rester occupés.»

La perturbation de la vie quotidienne a touché des milliards de personnes à travers le monde depuis le 23 janvier, le verrouillage «sans précédent» – tel que décrit par l’Organisation mondiale de la santé – à Hubei, en Chine, a signalé la gravité de la situation.

Ce serait en mars que le présent et le passé de Goodwin, les employeurs ressentiraient la cruelle influence de la pandémie. Les reports des campagnes SPL et A-League ont déclenché des répercussions économiques imprévisibles.

Une baisse généralisée des salaires de 50% a été appliquée à l’élite saoudienne à partir d’avril.

Une action sévère à Adélaïde a entraîné l’arrêt de toutes les opérations de football – y compris les entraîneurs, les joueurs et le personnel – avec effet immédiat le 31 mars, selon L’annonceur. Les plus hauts salariés de la ligue ont ensuite accepté de sacrifier plus de 80% de leurs salaires de juin à août, soutenant ainsi les salaires les plus bas.

Les plans de redémarrage du concours ont été compliqués par le titulaire des droits Fox Sports » exiger qu’ils ne diffusent les matchs finaux de 2019/20 que si une réduction spectaculaire des droits de diffusion est convenue pour les trois prochaines années.

«Évidemment, je reste en contact avec quelques-uns assez régulièrement parce que j’ai de bons amis là-bas», explique Goodwin, qui a remporté le Championnat A-League 2015/16 à Adélaïde. «Ce n’est pas idéal ce qui se passe à Adélaïde, avec l’arrêt de la ligue et les droits de télévision et ce genre de chose – c’est un gros problème.

«Comme beaucoup, beaucoup de pays, l’argent des droits TV est la majorité des revenus des joueurs pour leur salaire. Il y a beaucoup de clubs dans le même bateau en Australie et beaucoup d’équipes à travers le monde.

«Ce sont des temps sans précédent avec ce qui se passe dans le monde – et le monde sportif aussi. Nous devrons attendre et voir.

«En tant que collectif, nous devons faire ce qui est le mieux pour la survie des clubs en Australie et dans le monde.

«Nous devons travailler ensemble et faire ce qui est le mieux, dans son ensemble pour le sport.»

Un composé à Jeddah abritait Goodwin, la fiancée Katelyn et deux chats, avant les événements tumultueux du printemps.

À quoi ressemblait la vie en lock-out pour un footballeur professionnel sur la côte de la mer Rouge?

Il dit: «Moi et Katelyn regardons beaucoup de Netflix.

«Nous avons fini de regarder Ozark et nous nous sommes également entraînés, au moins deux fois par jour.

«Nous avons aussi deux chats, Crombie et Fitch, alors ils nous tiennent un peu occupés.

«Tout le monde avait sa propre façon de rester en forme. Tous les étrangers étaient dans le même complexe que moi, mais nous nous sommes entraînés individuellement.

«Nous pourrions nous entraîner dans le sous-sol du parking, monter et descendre. Il y avait un petit peu avec le ballon, peut-être quelques bribes.

«Certains des garçons de la région de Jeddah auraient pu avoir plus d’espace pour faire autre chose. Mais pour la plupart des garçons dans l’enceinte, nous ne pouvions pas vraiment en faire trop en ce qui concerne le ballon. «

Ce n’est pas la première incursion à l’étranger d’une carrière qui a commencé chez Adelaide Raiders des National Premier Leagues South Australia, il y a plus d’une décennie.

Un transfert gratuit au Sparta Rotterdam de l’Eredivisie a suivi quatre jours après la joie de United Silverware. Cependant, cette union se terminerait prématurément par consentement mutuel en mai 2018 après que Goodwin eut lutté pour des départs réguliers et que son club ait finalement été relégué.

Son but et ses deux passes décisives dans une victoire décisive de 3-1 lors de la dernière journée contre Go Ahead Eagles avaient contribué à empêcher la rétrogradation la saison précédente.

Un joueur raté a été vu dans le Royaume et sa ligue nationale en plein essor.

Bafetimbi Gomis, Abderrazak Hamdallah, son compatriote Brad Jones, Giuliano et Omar Al Somah sont parmi les plus grands noms. Mais un minuscule ancien maestro italien surnommé Formica Atomica (Atomic Ant) a laissé la plus grande impression à Goodwin.

« C’est difficile, car ce sont de bons joueurs », dit-il lorsqu’on lui a demandé d’identifier les meilleurs du SPL. « Mais j’irais pour [Sebastian] Giovinco chez Al Hilal.

«En termes de qualité globale, chaque fois qu’il touche le ballon, les erreurs sont minimes. C’est un joueur dangereux et il est difficile de l’empêcher de faire bouger les choses.

«C’est le meilleur joueur que j’ai vu. Mais il y a tellement de bonnes équipes et de bons étrangers ici.

«D’après tout ce que j’avais entendu des Australiens qui avaient joué ici, ils ont dit que c’était une ligue très forte. Vous avez sept étrangers, ce qui améliore la force des équipes lors du recrutement des meilleurs joueurs du monde entier.

« Cela m’a un peu surpris, mais je m’y attendais [SPL] être à un bon niveau. Il est très fort, c’est certainement l’un des plus forts d’Asie – sinon le plus fort.

« Il y a beaucoup de bons joueurs. »

Goodwin est un porte-affiche pour les progrès de Wehda. L’acuité sur le marché des transferts, rare dans une division dépensière, a catalysé une multitude de bonnes affaires d’été.

Le champion A-League 2015/16 fait partie de la chaîne d’approvisionnement de l’attaquant de 12 buts Youssoufou Niakate, un pick-up de 2 millions d’euros de l’Union Saint Gilloise en juillet dernier. Luisinho est arrivé pour un montant similaire en janvier en provenance d’Al Faisaly, après avoir inscrit cinq buts et trois passes décisives en 10 apparitions.

L’ancien espoir des moins de 21 ans et défenseur central de Barcelone, Alberto Botia, a également ajouté son autorité depuis le transfert gratuit d’Al Hilal en août. Ces affaires acharnées ont aidé à combler le vide laissé par la vente du milieu de terrain émergent d’Arabie saoudite Abdulellah Al Malki à Ittihad.

La location de septembre de Jose Daniel Carreno – vainqueur de la couronne 2013/14 SPL à Al Nassr – a ensuite aidé à former une équipe talentueuse une fois le relais de deux mois peu convaincant de l’ancien défenseur croate Mario Cvitanovic terminé.

« Il est fantastique », dit Goodwin à propos de son patron uruguayen. « D’où nous étions au début à où nous en sommes maintenant, nous avons définitivement développé une personnalité dans notre jeu et un vrai sens du style et de la direction.

«Il y a une réelle croyance dans l’équipe et le club sur ce qu’il fait.

«Il fait passer son message très clairement. En ce qui le concerne en tant que personne, c’est un très bon manager.

«C’est un grand joker et l’un des plus drôles de l’équipe. Chaque fois qu’il parle en équipe, il jette toujours une vraie blague sarcastique et a eu cette pause, tout le monde ne sait pas ce qui se passe, alors il va commencer à rire ou à se moquer d’un autre joueur.

« Nous allons aussi parfois faire un exercice de tir et il se joindra à un tir et marquera, puis s’enfuira et ne reviendra pas. »

Une enclave australienne a pris racine en Arabie saoudite.

L’ancien gardien de Liverpool et Feyenoord Jones est devenu vainqueur du titre à Nassr lors de la première saison triomphale de 2018/19. Il y avait des émotions contrastées pour le coéquipier Jack Duncan et l’ancien coéquipier de Middlesbrough Rhys Williams qui ont été relégués à Al Qadsiah.

L’arrivée de Goodwin en a fait quatre.

«Je ne le connais pas trop», dit-il à propos de Jones. «Je n’ai participé à aucun camp de l’équipe nationale avec lui.

«Mais je lui ai parlé une fois arrivé et je l’ai vu lors du lancement de la saison. Je lui ai beaucoup parlé et il avait beaucoup de bonnes idées.

«J’ai parlé à Rhys Williams et Jack Duncan, qui vivent à Dammam. Ils sont de l’autre côté du pays.

«Tous avaient une bonne idée de ce que c’est et de ce que c’est culturellement, des différences entre ici et l’Australie et ici et l’Europe.»

L’aventure de Goodwin au Moyen-Orient l’a propulsé dans l’ordre hiérarchique des Socceroos. Il a été un remplaçant inutilisé six fois tout au long, une longue qualification pour la Coupe du monde 2018, tout en ratant également la Coupe d’Asie 2019.

Graham Arnold, cependant, l’a nommé dans les trois équipes au début de 2019/20.

Cette foi renouvelée a motivé Goodwin à maintenir sa «santé mentale» et à pousser pour de nouveaux honneurs une fois le jeu repris.

« Au cours des dernières années, alors que j’étais aux Pays-Bas, j’ai été très impliqué dans les équipes », explique l’attaquant à cinq casquettes. «Puis, quand je suis retourné à Adélaïde et que j’ai participé à quelques équipes, j’ai raté la Coupe d’Asie.

«Depuis mon arrivée ici, je participe à tous les camps. C’est positif.

«J’ai aussi joué quelques matchs de plus.

«Cette décision a été bonne pour mon statut international. J’espère que je pourrai avoir plus de jeux et montrer ce que je peux faire pour obtenir une place plus régulière.

«Maintenant, il s’agit de travailler dur et de rester concentré, de garder ma raison jusqu’à ce que nous reprenions la formation. Je continuerai à travailler dur et j’espère que nous pourrons revenir au football et à la façon dont nous vivons normalement, puis partir de là. «

