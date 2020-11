L’AIFF fait allusion à une extension pour Dennerby et le rôle des joueurs U-17 dans la future équipe senior – Football

L’entraîneur-chef Thomas Dennerby pourrait continuer, mais le voyage de plusieurs de ses joueuses indiennes s’est terminé avant même qu’ils ne puissent prendre la route de la gloire, grâce à l’annulation de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA l’année prochaine. Ayant travaillé si dur et si longtemps, ils vont maintenant rater le méga-événement sans aucune faute de leur part. La Fédération indienne de football (AIFF) les a assurés mercredi qu’ils seraient considérés pour la sélection dans l’équipe senior dans un proche avenir.

«Je crois que certains joueurs, nés en 2005 dans cette équipe, pourraient se qualifier pour jouer dans la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en 2022. La FIFA (n’a) pas encore (étant donné les limites d’âge) mais nous pensons que ce sera le cas. 2005-2007 est né », a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das, à PTI.

«Tous ces joueurs font partie d’un plan global de développement du football féminin. Ils continueront de faire partie du camp national. « Cette équipe sera l’équipe principale à disputer le premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U-20 de l’AFC en mars 2021, compte tenu de leur entraînement et de leur exposition jusqu’à présent. » ces joueuses (qui rateront la Coupe du Monde Féminine U-17 2022) «arriveront» en équipe nationale senior pour la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC en 2022, que le pays accueille.

Le tournoi en Inde, qui a été reporté à 2021 en raison de la pandémie COVID-19, a été annulé mardi par l’instance dirigeante mondiale FIFA et le pays a reçu les droits d’accueil de l’édition 2022.

Plus de la moitié des joueurs qui ont été appelés au camp national l’année dernière pour se préparer à l’édition 2020 désormais abandonnée du tournoi auront plus de 19 ans d’ici 2022.

L’AIFF a l’intention de former une équipe féminine des Indian Arrows (comme l’équipe masculine qui a participé à la I-League) pour jouer dans la Hero Indian Women’s League.

Das a indiqué que l’entraîneur-chef Dennerby sera en charge de l’équipe indienne dans l’édition 2022 à la suite d’une prolongation de contrat.

«Nous pensons que Thomas est le bon entraîneur pour l’équipe de la Coupe du monde U-17. Il a maintenant acquis une expérience de l’Inde et a de bons antécédents et de très bons rapports avec le personnel de soutien. « Nous discuterons certainement avec le Comité technique de l’AIFF pour prolonger son contrat », a-t-il déclaré.

Interrogé pour savoir si les pays qui se sont qualifiés pour le tournoi 2020 comme le Japon, l’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne resteront pour l’édition 2022, il a déclaré: « Bien que pas encore clair, mais il semble logique que depuis la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2020 est annulée et il y aura probablement un nouveau groupe d’âge, les qualifications seront jouées à nouveau. »Il a déclaré qu’il n’y aura pas de perte financière de la part de l’AIFF en raison de l’annulation et que la fédération nationale discutera avec la FIFA de la poursuite du Comité d’organisation local existant jusqu’en 2022.

Das a déclaré que la FIFA avait pris la «meilleure décision» d’annuler le tournoi 2020 car «nous ne sommes pas encore certains de 2021» en ce qui concerne la pandémie.

« Il ne sert à rien de programmer une coupe du monde dans une situation incertaine et de jouer dans un stade sans spectateurs. » Espérons qu’un vaccin sera développé et sera disponible d’ici la mi-2021 et que la vie reviendra à la normale par la suite. » La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA et la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC en 2022 donneront un coup de fouet au football féminin en Inde et aideront à préparer les équipes pour la qualification pour la Coupe d’Asie Féminine 2026 et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2027.

La décision a été prise par le Bureau du Conseil de la FIFA, qui a fait le point sur la situation résultant de la pandémie et son impact continu sur le football.

La FIFA a annulé la Coupe du Monde Féminine U-17 et la Coupe du Monde U-20 qui devaient se tenir respectivement en Inde et au Costa Rica, mais a confié aux deux pays les droits d’organisation des éditions 2022.

