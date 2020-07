L’agent dit que la cible de West Ham veut déménager après l’échec d’une offre de 6,5 millions de livres sterling

Shampooing, Après-shampooing et Masque capillaire Kérastase Discipline

Gardez les frisottis sous contrôle grâce aux Shampooing, Après-shampooing et Masque capillaire Kérastase Discipline. Spécifiquement développé avec des agents lissants avancés, ce trio cible la cause fondamentale du manque de discipline : l'humidité et les extrémités fragiles, pour assurer une finition lisse