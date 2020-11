L’agent de la star de 20 ans confirme l’intérêt d’Arsenal pour son client; ils pourraient l’avoir pour 23 millions de livres sterling – .

in

Photo de Markus Tobisch / SEPA.Media / Getty Images

L’agent de Dominik Szoboszlai, cible d’Arsenal, a confirmé que les Gunners étaient intéressés par son client lors d’une discussion animée par la version hongroise de Forbes (via SportWitness).

L’agent aurait prétendu que l’intérêt d’Arsenal pour le milieu de terrain était réel, et c’est certainement une perspective passionnante pour les Gunners.

Szoboszlai semble être le prochain grand espoir de la chaîne de production RB Salzburg, suivant les traces de Sadio Mane et Erling Haaland.

Le Hongrois l’a déchiré en Autriche, fournissant cinq passes décisives en six matchs dans sa ligue nationale, tout en marquant deux fois en trois matchs en Ligue des champions.

Arsenal pourrait faire avec un peu plus de créativité au milieu de terrain avec Dani Ceballos prêt à retourner au Real Madrid l’été prochain et Mesut Ozil n’ayant apparemment pas d’avenir au club, et le joueur de 20 ans pourrait être la réponse à leurs prières.

Pour améliorer encore les choses, le Hongrois aurait une clause de libération de 23 millions de livres sterling, ce qui signifie qu’il est une option incroyablement abordable pour les Gunners.

Bien sûr, un joueur aussi talentueux avec une clause de libération faible attirera l’attention de plus d’un club, donc Arsenal aura beaucoup de concurrence pour sa signature.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

L’homme lui-même a parlé de liens avec la Juventus et le Bayern dans le passé, donc les Gunners ne semblent pas avoir un chemin clair pour le signer.

Cependant, il est toujours bon d’entendre que la formation londonienne s’intéresse à un joueur aussi talentueux.

Photo par Alejandro Rios / DeFodi Images via Getty Images

