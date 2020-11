L’âge, Instagram et les rôles de la star de Dash & Lily – sort-il ensemble? – .

in

Glenn McCuen joue dans la série Netflix Dash & Lily, alors apprenons à connaître l’acteur et considérons son âge, Instagram, ses rôles précédents et sa vie amoureuse.

Netflix l’a fait sortir du parc avec son contenu en 2020 et c’est aussi un bon travail – c’est sans doute l’année où nous avons tous le plus besoin de divertissement.

Le service de streaming a offert des moments forts de films tels que Je pense à la fin des choses, Extraction, Le procès du Chicago 7, Da 5 sangs et Le diable tout le temps. Cependant, comme vous le savez, la priorité est à la télévision et les succès ne manquent pas, quel que soit le genre que vous préférez.

Pour les romantiques, Dash & Lily s’est avéré difficile de résister, faisant appel à Midori Francis et Austin Abrams, qui s’attaquent aux rôles titulaires.

D’un autre côté, la série de huit épisodes bénéficie également d’un casting de soutien impressionnant et le public s’est retrouvé à se concentrer sur Glenn McCuen …

Glenn McCuen joue dans Dash & Lily

À travers la série, Glenn McCuen joue le rôle d’Edgar Thibaud.

Né à Baton Rouge, en Louisiane, il a eu une carrière au-delà de l’écran en tant que gymnaste et mannequin.

Il a commencé l’entraînement WOGA à Plano, au Texas, à l’âge de 10 ans, puis s’est classé 8e dans le pays aux championnats nationaux de gymnastique des États-Unis dans la division 14-15 en 2007.

De plus, il a remporté la compétition de gymnastique de l’État du Texas en 2008, mais à l’âge de 17 ans en 2008, il a subi une blessure au dos qui signifiait un congé d’entraînement.

Quant au mannequinat, il a commencé quand il a décroché une publicité de jouet de sabre laser à l’âge de 14 ans et il a ensuite apparu dans des publicités pour JCPenney, Abercrombie Kids, Dillard’s, Neiman Marcus et plus encore.

Cependant, le public peut le trouver familier grâce à un certain nombre de rôles à l’écran, alors faisons-les explorer.

Glenn McCuen: Âge et rôles précédents

Selon IMDb, le premier rôle au cinéma de l’homme de 29 ans est venu dans la comédie familiale de 2010 Marmaduke (il a joué Bodie).

La même année, le public de Nickelodeon lui a été présenté sous le nom de Little Lee Roth dans la série télévisée Grande précipitation du moment.

À l’avenir, il est apparu plus tard dans des émissions telles que Marvin Marvin (Serpent), La route rouge (Jeune Harold), Teen Wolf (Sean Walcott), Ça pourrait être pire (Soldat David), Seaux Kirby (Sculpteur), Bienvenue dans mon monde (Volonté), Chers Blancs (Chet F ** kboi), Dream Corp LLC (Gymnaste masculin) et Bon problème (Chasse).

Cependant, il est sans doute mieux connu sous le nom d’Aloe de Les aventures épiques de Bucket et Skinner sur Nickelodeon.

Quant aux rôles de film, il était également en 2014 Hélicoptère maman (Mitchell) et 2013’s Dean Slater: conseiller résident (Cory Burton).

IMDb indique également qu’il devrait jouer Todd dans un drame commercial musical L’espace entre et Billy Burnett dans la comédie d’action Eau chaude.

Suivez-le sur Instagram! Est-ce qu’il sort?

Si vous êtes fan du travail de Glenn dans Dash & Lily et que vous souhaitez vous tenir au courant, cela vaut peut-être la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le trouver sur @glennmccuen; il compte actuellement 12,7k abonnés.

Quant à son statut relationnel, Dating Celebs note qu’il est actuellement célibataire.

