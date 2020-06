L’Afrique du Sud considère l’Inde et l’Australie comme le meilleur côté test de la dernière décennie

Aucun format dans le jeu ne fait pencher la balance en faveur de l’équipe à domicile qu’il ne le fait dans Test cricket. Les conditions du terrain, la météo et le type de balle utilisé pour le jeu diffèrent considérablement d’un pays à l’autre, et cette disparité joue un rôle important dans le transfert de l’avantage à l’équipe locale.

Par conséquent, une tournée de test à l’étranger reste l’un des plus grands défis pour toute nation jouant au cricket. Au cours des dernières années, la tendance des équipes à bien fonctionner à la maison tout en étant médiocres à l’étranger est devenue encore plus importante qu’auparavant. Dans le passé, il y avait les grandes équipes de test itinérantes des Antilles, de l’Australie et de l’Afrique du Sud.

Cependant, il est difficile de nommer un côté qui voyage ainsi que ces tenues légendaires à l’époque actuelle. Ci-dessous, nous regardons quelles équipes ont obtenu de meilleurs résultats que les autres lors de tests à l’étranger au cours de la dernière décennie. Aux fins de l’argument, les résultats des tests à l’étranger depuis le 1er janvier 2010 ont été pris en considération.

AFRIQUE DU SUD

Allumettes: 42

A gagné: 14

Perdu: 14

Tirages: 14

Ratio victoires / défaites: 1.000

Pendant près d’une décennie, l’Afrique du Sud était tout simplement imbattable à l’extérieur dans le format Test. Entre juillet 2006 et décembre 2015, la partie Proteas n’a pas perdu une seule série de tests à l’étranger. Cette course étonnante comprenait des victoires en Australie, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, au Sri Lanka et aux Antilles, ainsi que des matchs nuls en Inde, au Pakistan (EAU) et au Bangladesh.

Aussi bons qu’ils étaient à l’étranger au cours de la première moitié de la dernière décennie, les Sud-Africains n’ont pas été en mesure de maintenir cette intensité au cours des dernières étapes. Deux défaites de la série complète en Inde, y compris un blanchiment 3-0 plus récent, ont troublé leurs références de voyage. Malgré la baisse de leurs normes à l’étranger au cours des cinq dernières années, ils ont quand même réussi à évoquer d’impressionnantes victoires en séries à l’extérieur en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Bien qu’ils aient peut-être perdu leur invincibilité à l’étranger récemment avec des défaites successives au Sri Lanka et en Inde, ils restent toujours le meilleur côté test de voyage de la dernière décennie.

INDE

Allumettes: 59

A gagné: 19

Perdu: 27

Tirages: 13

Rapport victoires / défaites: 0,703

Le règne de longue date de l’Inde sur le haut du classement des tests ICC a pris fin récemment, l’Australie les ayant renversés avant une série de quatre matchs très attendue vers la fin de cette année.

Cependant, l’emprise de l’Inde sur le classement No1 s’est largement appuyée sur sa formidable domination à domicile plutôt que sur ses performances à l’étranger. Ils étaient absolument terribles loin de chez eux au début de la décennie sous le commandement de MS Dhoni, blanchis avec force en Angleterre et en Australie.

Les résultats à l’étranger se sont améliorés sous la direction de Virat Kohli, avec une toute première victoire en série sur le sol australien en 2018-19, ce qui est le couronnement. Deux victoires à l’étranger au Sri Lanka et aux Antilles ont encore renforcé le record de l’Inde avec Kohli comme skipper. Pourtant, des revers en Angleterre, en Afrique du Sud et plus récemment en Nouvelle-Zélande ont fait briller les progrès réalisés à l’étranger au cours de la dernière décennie.

Malgré cela, le record de l’Inde à l’étranger est deuxième derrière celui de l’Afrique du Sud sur la période et légèrement meilleur que celui de l’Australie.

AUSTRALIE

Allumettes: 57

A gagné: 20

Perdu: 29

Tirages: 8

Rapport victoires / défaites: 0,689

La dernière décennie a vu l’Australie perdre l’aura d’outre-mer qu’elle transportait avec Steve Waugh et Ricky Ponting à la barre. Bien que les Australiens aient largement pu maintenir leur suprématie en Nouvelle-Zélande et à la maison, leurs records dans d’autres pays ont été battus.

Au cours des 10 dernières années, ils sont tombés à trois défaites en série en Inde seulement, y compris un balayage sans faute 4-0 par les hôtes en 2013. De même, ils ont souffert deux fois aux mains du Pakistan aux Émirats arabes unis avec une défaite de 3-0 au Sri Lanka en 2016. Une défaite 3-1 en Afrique du Sud dans une série qui est devenue tristement célèbre pour la saga de la falsification de ballons a encore entamé les références d’une équipe qui était une puissance à l’étranger à un moment donné.

Néanmoins, battre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud deux fois loin de chez eux, ainsi que les victoires en séries solitaires aux Antilles et au Sri Lanka, ont aidé l’Australie à suivre le rythme de l’Inde au cours de la décennie.

ANGLETERRE

Allumettes: 62

A gagné: 19

Perdu: 30

Tirages: 13

Rapport victoires / défaites: 0,633

Juste derrière l’Australie se trouvent leurs anciens ennemis des Ashes, l’Angleterre, qui ont réuni quelques victoires notables à l’étranger parmi des affichages par ailleurs ordinaires.

L’incohérence a criblé les séjours à l’étranger d’une partie qui n’a jamais été connue pour ses prouesses itinérantes. L’un de leurs meilleurs moments de la décennie est survenu en 2010-2011 lorsqu’ils ont battu l’Australie pour conserver les Ashes Down Under. Cependant, rien n’aurait été aussi sucré pour eux qu’une victoire de la célèbre série en Inde en 2012-13.

Il s’agissait de leur première victoire en série sur le sol indien en près de trois décennies et elle a été placée sous le commandement d’Alastair Cook. En dehors de ces victoires notables à l’étranger en Inde et en Australie, l’Angleterre a bien fait de forger deux victoires consécutives en Afrique du Sud ainsi qu’un blanchiment historique 3-0 des Sri Lankais en 2018-19.

Mais le bon a été entrecoupé du mauvais pour l’Angleterre. Ils ont perdu un total de huit séries à l’étranger depuis le début de la dernière décennie, y compris des défaites en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Inde et aux Antilles.

SRI LANKA

Allumettes: 51

A gagné: 13

Perdu: 23

Tirages: 15

Ratio victoires / défaites: 0,565

C’est le Sri Lanka qui est la cinquième meilleure équipe à l’étranger de la période, ce qui surprend la Nouvelle-Zélande. Malgré une série de départs à la retraite de haut niveau qui leur ont volé une expérience précieuse, ce fut en effet une décennie de nombreuses premières pour le Sri Lanka à l’étranger.

Bien que les insulaires aient été dans une spirale descendante alarmante dans les formats limités, ils ont remporté des victoires complètement inattendues dans le cricket à balle rouge.

En 2014, ils ont remporté une victoire 1-0 spectaculaire en Angleterre pour enregistrer un premier triomphe de la série sur le sol anglais. En 2017, ils sont devenus la première équipe à battre le Pakistan dans leur pays d’adoption des Émirats arabes unis avec un balayage de la série 2-0.

Aucun résultat, cependant, ne se rapproche de la célébration de leur victoire 2-0 en Afrique du Sud l’année dernière. Surfant sur un concurrent des meilleures manches de tous les temps de Kusal Perera, les Lankans sont devenus la première équipe asiatique de l’histoire à conquérir une tournée de test sud-africaine.

Il y a eu également de nombreuses défaites et blanchissements en cours de route pour le Sri Lanka, et ils ont souvent été battus à domicile au cours de cette période. Cependant, ce qu’ils ont réussi à réaliser à l’étranger ne peut être ignoré.

