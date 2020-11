L’AFL envisage un changement radical pour 2021

L’AFL envisagerait un remaniement radical des rencontres en 2021, le calendrier ne devant pas être publié avant février, le tirage devant être confirmé mois par mois.

The Age rapporte que les chefs de club ont rencontré jeudi l’AFL pour discuter des options pour la saison prochaine, l’instance dirigeante informant les clubs d’un certain nombre de questions.

On s’attend à ce que la liste des matchs ne soit révélée qu’en février, puis seuls quatre tours à la fois seront verrouillés.

En outre, on pense que l’AFL favorise une autre « frénésie de foot », comme celle de cette année qui a vu des matchs disputés 20 jours consécutifs alors que la pandémie a fait des ravages avec le tirage au sort.

Ce concept était populaire auprès des diffuseurs et des fans, même s’il reste à voir s’il reçoit un accueil favorable en des temps plus normaux, lorsque les fans ne sont pas bloqués.

Dustin Martin en action lors de la grande finale de l’AFL 2020. (Getty)

La saison devrait commencer normalement en mars, avec des foules probablement limitées à 50% de la capacité à Victoria. D’autres États sont plus susceptibles d’accueillir des foules plus importantes, même à pleine capacité, bien que la récente épidémie en Australie-Méridionale soit un avertissement que les circonstances peuvent changer rapidement.

La décision de l’AFL de réduire le nombre d’échanges de 90 à 75 a également été discutée, les clubs étant contrariés, le mouvement a été verrouillé avant la réunion du comité de la compétition mercredi.

Le président de l’Association des joueurs de l’AFL, Patrick Dangerfield, a été franc lorsque SEN lui a demandé s’il était un partisan du changement.

« Pas particulièrement, » dit-il.

«Même si cette saison nous a présenté un nombre réduit de matchs, c’était aussi l’une des saisons les plus longues que nous ayons eues, étant donné que nous avons commencé la pré-saison, la pause dans le jeu et l’entraînement et finalement lorsque la saison s’est terminée.

Patrick Dangerfield (Getty)

« Je pense que pour commencer une saison l’année prochaine et réduire les échanges, je suis un peu sceptique là-dessus, comme je soupçonne que bon nombre de joueurs le seront.

« Mais les changements ont été apportés, nous allons donc devoir vivre avec en tant que joueurs.

« Cela fatiguera certainement les joueurs. Que ce soit une bonne chose et que cela ouvre le jeu reste à voir, je pense.

« Je me méfie des ramifications potentielles des blessures compte tenu de la saison que nous avons eue cette année et de l’effet cumulatif que cela a pu donner à un bon nombre de joueurs pour se remettre ensuite pour entrer dans un saison pleine et normale par rapport à ce que nous avons affronté cette année.

«Ce sera intéressant, j’ai juste des inquiétudes concernant la santé et la sécurité de nos joueurs et la dernière chose que nous voulons, c’est une augmentation du nombre de blessures.

« Il y a des moments où les équipes n’utilisent pas leur allocation complète (de rotations), mais en même temps elles sont là pour une raison. »