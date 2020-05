L’affrontement de Mike Tyson-Chris Jericho descend dans une bagarre totale.

Leur querelle dure depuis plus d’une décennie, et maintenant une confrontation entre l’ancien champion de boxe Mike Tyson et la star de la lutte Chris Jericho est descendue dans une bagarre tout en Floride.

Tyson envisagerait un retour sur le ring de boxe qu’il a dominé pendant si longtemps, Tyson Fury et Evander Holyfield étant mentionnés comme des adversaires possibles.

Mais c’était Jericho qui était sur le côté de la réception, quand Tyson a fait une apparition dans le spectacle Dynamite de All Elite Wrestling.

En 2010, Tyson a éliminé Jericho lors d’un spectacle de la WWE RAW. Une décennie plus tard, Jericho a demandé des excuses et les choses ont mal tourné.

« Je vais vous demander de m’excuser pour m’avoir mis KO », a déclaré Jericho.

« Je vais vous donner une chance de m’excuser, ou je vais vous mettre KO. »

Tyson a arraché sa chemise, Jericho a continué de narguer l’ancien champion du monde des poids lourds.

La mise au jeu de Mike Tyson et Chris Jericho est descendue dans une bagarre à tapis. (Toutes les luttes d’élite)

« D’accord, tu es superbe, excuse-moi avant que je te frappe les dents. »

Pousser et bousculer s’est rapidement transformé en une bagarre tout-en-un, Tyson recevant le soutien des anciens champions de l’UFC Henry Cejudo et Rashad Evans.

Une fois l’ordre rétabli, on a demandé à Tyson s’il avait un message pour Jéricho.

« Je vous dis que ce n’est pas fini », a déclaré Tyson.

« Je reviens et Jericho va se faire botter le cul. »