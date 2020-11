L’affiche mandalorienne Ahsoka Tano montre « Le Jedi » – / Film

Le weekend dernier, Le mandalorien a époustouflé les fans en apportant La guerre des clones personnage Ahsoka Tano dans le live-action Guerres des étoiles univers. Rosario Dawson a donné vie au personnage dans l’épisode intitulé à juste titre «Le Jedi», brandissant deux sabres laser et nous apportant l’une des plus grandes révélations de la série à ce jour. Cela signifie qu’elle mérite d’avoir sa propre affiche de personnage, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le mandalorien Ahsoka Tano Poster

Dans l’affiche, Ahsoka Tano se tient avec son double sabre laser, prêt pour une bataille. L’arrière-plan utilise le style de mur graffiti qui a été utilisé dans les autres affiches de personnages, bien qu’il ne semble pas y avoir d’indices ou de secrets à glaner dans les dessins de peinture en aérosol. Mais il est intéressant de noter qu’il y a un casque Clone Trooper avec un «X» rouge dessus, ainsi que la conception des marques faciales d’Ahsoka.

En plus de livrer une action exceptionnelle au double sabre laser dans l’épisode le plus récent de Le mandalorien, Ahsoka Tano a également utilisé la Force pour communier avec Baby Yoda. Maintenant, nous savons que la petite créature s’appelle en fait Grogu, et les fans devront décider s’ils vont accepter ce nouveau nom ou continuer à appeler l’utilisateur de Force aux oreilles souples par son surnom plus adorable.

En plus d’apprendre le nom de l’enfant, Ahsoka a également expliqué sa trame de fond, qui comprend la formation de plusieurs maîtres Jedi au temple Jedi de Coruscant. Mais quand l’assaut sur le temple en La revanche des Sith déplié, il a été emporté et caché pour sa sécurité. Il a même caché ses capacités de Force pour la plupart afin d’assurer sa survie. Mais nous ne savons pas qui était chargé de le cacher au départ.

Nous avons eu une longue conversation sur « The Jedi » dans notre discussion de spoiler sur SlashFilm Daily, alors assurez-vous de vérifier cela. De plus, notre propre Bryan Young a fourni une perspective intéressante sur l’épisode dans sa critique et son récapitulatif.

Aussi, au cas où vous les auriez manqués, voici des affiches pour Bo-Katan et Moff Gideon qui ont été publiées il n’y a pas si longtemps:





