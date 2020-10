L’affiche de Battle Angel a été abandonnée pour la réédition

Alita: l’ange de la bataille est l’un de ces films qui a été publié avec des critiques médiocres, un box-office correct, mais qui n’a pas fini par gagner suffisamment pour justifier une suite parce qu’il avait un budget si important. C’est une chose trop courante qui semble se produire ces jours-ci, et c’est dommage que tant d’histoires restent inachevées parce que les budgets initiaux sont tellement énormes qu’il est difficile pour n’importe quelle version de vraiment sortir du rouge en termes de profit. Alita: l’ange de la bataille a continué à avoir un culte suivi sur les médias sociaux alors qu’il avait moins de deux ans, et les fans ont demandé une suite depuis que le retour au box-office n’avait pas l’air génial. Les nouveaux fans du film pourraient avoir la chance de le voir dans les salles de cinéma car il est en réédition cette semaine. L’officiel Twitter compte a partagé une nouvelle affiche pour la réédition.

S’il y avait quelque chose qui pourrait convaincre Disney et les studios du 20e siècle de donner le feu vert à une suite, ce serait cette réédition qui se débrouillait bien. Cela étant dit, voyant Alita: l’ange de la bataille ou tout film dans les salles de cinéma doit être fait avec une extrême prudence compte tenu de la pandémie COVID-19 en cours. Je vais lancer une suggestion personnelle à ceux qui voudraient une alternative sûre. Si vous rassemblez environ 8 à 10 personnes, vous pouvez avoir confiance pour suivre les règles et acheter des sièges dans des endroits très spécifiques; vous pouvez acheter des théâtres entiers ou toute la moitié supérieure des théâtres pour de petites sommes d’argent. C’est comme ça que j’ai vu Les nouveaux mutants et Principe à peu près aussi sûr que possible. Soyez en sécurité là-bas, Alita Army, et j’espère que cette réédition vous convient.

Résumé: Une cyborg féminine désactivée est ravivée, mais ne se souvient de rien de sa vie passée et part en quête de qui elle est.

Alita: l’ange de la bataille, réalisé par Robert Rodriguez, étoiles Rosa Salazar, Eiza González, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, Mahershala Ali, Christoph Waltz, et Jackie Earle Haley. Il est maintenant disponible en version numérique et à domicile.

