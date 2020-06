– – –

L’affaire fatale de Netflix sortira en juillet.

Le film à venir est écrit et réalisé par Peter Sullivan. Sullivan a principalement travaillé sur le film Netflix Secret Obsession qui a été publié l’année dernière dans des critiques mitigées et ce film semble être très proche du même tissu.

Le film met en vedette Nia Long qui jouera le personnage d’Ellie et Omar Epps qui jouera le personnage de David. Nia et Omar étaient tous deux apparus côte à côte dans le film sorti par Miramax en 1999.

L’affaire fatale de Netflix

Nia Long est surtout connue pour son rôle dans Third Watch mais a également figuré dans la maison de la franchise de comédie Big Momma et plus récemment, The Banker qui est sorti sur Apple TV +.

L’acteur Omar Epps est certainement connu pour son rôle dans Fox’s House où il avait joué le Dr Eric Foreman. Plus récemment, il avait figuré sur USA Network’s Shooter.

Les autres étoiles incluent:

Stephen Bishop comme Michael (connu pour Moneyball)

Aubrey Cleland en tant que Britanny (connue pour la série Lethal Weapon)

Maya Stojan en tant que Courtney (connue pour Castle)

Kj Smith en tant que Deborah (connue pour son arme mortelle)

Carolyn Hennesy en tant que Janice (connue pour Terminator 3)

Kate Orsini en tant que Lauralee (connue pour NCIS)

Lyn Alicia Henderson en tant que détective Larson (connu pour ER)

De quoi parle le film?

Le film à venir a été décrit comme un thriller sombre par l’acteur Omar Epps et verra Ellie essayer de réparer son mariage mais s’implique ensuite avec quelqu’un d’autre de son passé qui s’avère plus dangereux qu’elle ne l’avait réalisé auparavant.

La date de sortie;

Le film a été annoncé pour la première fois en octobre 2019. Selon certaines sources, la majorité du tournage du film a eu lieu à Los Angeles et a commencé le 22 octobre 2020. Il s’est ensuite terminé début 2020 et ainsi évité l’une des perturbations de COVID 19 que de nombreuses autres productions ont connues.

Nous avons également reçu une bande-annonce plus tôt dans l’année lorsque Oma Repps figurait sur le podcast Strong Black Legends de Netflix où il décrivait Fatal Affair comme un film amusant, mais n’a rien dit sur l’intrigue.

