L’affaire de trafic sexuel de R. Kelly aura un jury anonyme

2020-11-03 20:00:09

L’affaire fédérale de trafic sexuel de R. Kelly à Brooklyn sera entendue par un jury anonyme, a déclaré un juge.

L’affaire fédérale de trafic sexuel de R. Kelly à Brooklyn sera entendue par un jury anonyme, a déclaré un juge.

Le hitmaker « Ignition » a été accusé de trafic sexuel et de racket à Brooklyn, New York, et dans une décision nouvellement non scellée, il a été révélé que les jurés sur son cas seraient anonymes.

La juge de district américaine Ann Donnelly a rendu la décision le 8 octobre, mais elle n’a été rendue publique que la semaine dernière.

Donnelly a écrit dans son dossier: «Le gouvernement a établi qu’il était justifié de former un jury anonyme et partiellement séquestré.»

Le juge a déclaré que les maréchaux escorteraient chaque jour les jurés à l’entrée et à la sortie du palais de justice fédéral de Brooklyn et les séquestreraient pendant toutes les pauses pour les protéger de toute influence extérieure, bien qu’ils puissent toujours rentrer chez eux à la fin de la journée.

Donnelly a pris sa décision sur la base des allégations de l’acte d’accusation de Kelly qui accusent la chanteuse honteuse de diriger une entreprise criminelle pendant 24 ans conçue «pour promouvoir la musique de l’accusé, recruter des femmes et des filles pour se livrer à des activités sexuelles illégales avec l’accusé et produire pornographie juvénile ».

Kelly est également détenue pour des accusations distinctes à Chicago, et Donnelly a déclaré que sa décision de garder le jury anonyme avait également été influencée par le traitement par Kelly de son affaire à Chicago, où il aurait réduit au silence les témoins par des pots-de-vin, du chantage et des menaces.

Donnelly serait également préoccupé par le profil public de Kelly et par le potentiel des médias sociaux à devenir «un outil de harcèlement et d’intimidation des jurés si leur identité était rendue publique».

La décision du juge intervient après que trois hommes – Richard Arline, Donnell Russell et Michael Williams – ont été arrêtés et inculpés en août pour avoir prétendument intimidé des témoins dans l’affaire Kelly à New York.

Les procureurs ont allégué que Richard Arline – qui est un ami autoproclamé de Kelly – a offert 500 000 $ à une victime présumée en échange de son refus de coopérer avec les procureurs dans le cas de Kelly.

Donnell Russell – qui se décrit comme un manager, un conseiller et un ami de Kelly – aurait menacé de révéler des photos sexuellement explicites d’une victime présumée et de révéler publiquement ses antécédents sexuels si elle ne retirait pas sa poursuite civile.

Tandis que Michael Williams, qui est un parent de quelqu’un qui a déjà été le publiciste de Kelly, a été arrêté pour avoir prétendument mis le feu à un SUV garé devant la résidence de Floride où une victime présumée séjournait en juin.

À l’époque, R. Kelly a nié toute implication avec les hommes.

Son avocat, Steven Greenberg, a déclaré: « Il ne fait aucun doute que Robert Kelly n’a rien à voir avec l’un de ces actes présumés des personnes inculpées. Il n’a tenté d’intimider personne, ni encouragé quiconque à le faire. Aucune implication du tout. »

Mots clés: R. Kelly, juge Ann Donnelly, retour au flux