L’AFC et les associations membres soulignent leur engagement à achever la Ligue des champions 2020

Les associations membres concurrentes (AM) ont toutes convenu du principe central de trouver le meilleur moyen de terminer la saison restante de la Ligue des champions de l’AFC en 2020 lors de deux réunions en ligne organisées mercredi par la Confédération asiatique de football (AFC).

Les AM représentant l’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie et la Thaïlande dans la zone Est et l’Iran, l’Irak, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan dans la zone Ouest se sont également engagées à convenir d’un format et d’un calendrier pour les 99 jeux restants. dès que possible.

Reconnaissant les restrictions de voyage et médicales, qui diffèrent à travers le continent, l’AFC a proposé une série d’options pour conclure la Ligue des champions de l’AFC avant le début de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA prévue au Qatar en décembre.

Suite aux commentaires des représentants lors des réunions, l’AFC présentera le format et les dates des compétitions de clubs pour l’examen final, après quoi la proposition sera soumise à la commission des compétitions de l’AFC pour approbation.

L’AFC organise également une série de réunions en ligne avec les AM impliqués dans la Coupe AFC en 2020 pour convenir d’un format pour réussir cette compétition cette année. Suite à un appel le mardi 2 juin 2020 avec la zone ouest, il y aura d’autres discussions avec le sud, le centre, l’ANASE et l’est cette semaine.

Il a également été convenu que s’il était important de tenir compte des implications commerciales, l’intégrité sportive de la compétition ainsi que la sécurité et le bien-être de toutes les parties prenantes étaient également de la plus haute priorité.

L’AFC a été en contact régulier avec toutes les AM concurrentes non seulement sur les compétitions interclubs, mais aussi sur les éliminatoires préliminaires inter-asiatiques Round 2 et les championnats AFC U-16 et U-19 centralisés et les championnats AFC de futsal.

