Lady Gaga s’excuse auprès de son petit ami pour se souvenir de la romance de Taylor Kinney

Lady Gaga a parlé de son ex fiancé Taylor Kinney lors d’un rassemblement de Joe Biden à Pittsburgh lundi soir (02.11.20), admettant qu’elle « l’aimait tellement », mais elle a par la suite exprimé ses excuses à son petit ami actuel Michael Polansky pour avoir élevé son ancien flamme.

La chanteuse de 34 ans a interprété certains de ses succès lors d’un rassemblement au volant à Pittsburgh lundi soir (02.11.20) pour faire campagne pour le candidat démocrate avant les élections américaines de mardi (03.11.20), et pendant une pause entre chansons dont elle parlait de son ancien fiancé Taylor Kinney.

Elle a dit: « Quelqu’un ici de Lancaster?

« Eh bien, j’étais fiancée à un homme de Lancaster, en Pennsylvanie. Je sais, je sais, ça n’a pas marché. Je l’aimais tellement, ça n’a tout simplement pas fonctionné. Mais j’aime toujours mon gars de Pennsylvanie. J’adore Joe! Alors Joe est mon nouveau gars en Pennsylvanie. »

Mais entre la représentation de « You and I », Gaga s’est arrêtée et a dit pardon à son petit ami actuel Michael Polansky pour avoir parlé de Taylor – avec qui elle était sortie de 2011 à 2016 – et a déclaré son amour à l’entrepreneur technologique.

Elle a dit: « À mon petit ami ici ce soir, je suis désolée d’avoir dû faire tout ça, » Pennsylvanie, je suis sorti avec un gars ici « .

« Je t’aime tellement, mais c’est vrai. »

Pendant ce temps, lors d’un rassemblement à Scranton, la ville natale de Biden, en Pennsylvanie, lundi, son rival et actuel président Donald Trump a critiqué Gaga pour avoir soutenu l’ancien vice-président de 77 ans.

S’adressant à la foule, Trump a déclaré: « Maintenant, il a Lady Gaga.

« Je pourrais vous raconter plein d’histoires – je pourrais vous raconter des histoires sur Lady Gaga, je connais beaucoup d’histoires. »

Et il a frappé John Bon Jovi.

Trump a déclaré: « Chaque fois que je le vois, il embrasse mon un **. » Oh, Monsieur le Président. »

«Il en tirera quelque chose, comme tout le monde.

«Au fait, nous attirons des foules beaucoup plus grandes que ces personnes.

« Ils ont eu Beyonce et Jay-Z. »

