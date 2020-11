Lady Gaga Bullet Train Casting More Bolsters Assassin Thriller – / Film

Lady Gaga, qui a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale avec «Shallow» de Une star est née il y a quelques années, a trouvé son projet de suivi.

Elle est la dernière artiste à monter à bord de Sony Train à grande vitesse, un thriller assassin qui devrait être réalisé par David Leitch (Blonde atomique, Deadpool 2) avec Brad Pitt dans le rôle principal.

Collider rapporte que Lady Gaga (de son vrai nom: Stefani Germanotta) a officiellement signé pour apparaître dans Train à grande vitesse, bien qu’il n’y ait aucun détail sur le rôle qu’elle pourrait jouer. Ne vous attendez pas à ce qu’elle soit une partie importante de l’histoire, cependant: la source de Collider explique que Gaga jouera « un rôle de soutien plus petit plutôt qu’un rôle principal. »

Le film est basé sur le livre japonais de Kotaro Isaka Maria Beetle, qui se concentre sur plusieurs assassins aux motivations contradictoires embarquant dans le même train à grande vitesse à Tokyo. Pitt jouerait un tueur à gages américain nommé Ladybug, et des acteurs comme Joey King (Le stand des baisers) et Aaron Taylor-Johnson (Déchirer, foutre une branlée) jouent également aux assassins. Andrew Koji (Cinemax’s guerrier), Brian Tyree Henry (Joker, Atlanta, Si Beale Street pouvait parler), Zazie Beetz (Joker, Atlanta, Deadpool 2), et Masi Oka (Héros) sont également dans le mélange, bien que les spécificités exactes de l’intrigue restent un peu floues.

Lady Gaga est le deuxième grand nom en deux jours à être ajouté au casting de ce film. Hier, deux fois nominé aux Oscars Michael Shannon est monté à bord. Combien de sièges reste-t-il dans ce train?

La chanteuse / actrice n’est pas étrangère aux films d’action à indice d’octane élevé. Elle est apparue en 2013 Tués à la machette et plus tard est apparu dans Frank Miller’s Sin City: une dame à tuer. (Aucun de ces films n’est vraiment génial, mais ce n’est ni ici ni là-bas.) Elle a également joué dans Les Muppets les plus recherchés et a eu une longue course sur la série d’horreur FX histoire d’horreur américaine, mais son travail le plus célèbre sur grand écran est incontestablement celui de la star de la musique montante Ally dans l’excellente interprétation de Bradley Cooper Une star est née, qui lui a valu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice et une victoire pour la meilleure chanson originale. Depuis 2018, cependant, elle se recentre sur sa carrière musicale.

Une fois son travail sur Train à grande vitesse est terminée, elle devrait éventuellement jouer dans le prochain drame de mode de Ridley Scott Gucci comme Patrizia Reggiani, la femme qui a tenté d’orchestrer l’assassinat de son ex-mari Maurizio Gucci, ancien chef de la maison de couture Gucci.

Articles sympas sur le Web: