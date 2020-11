Lady A abandonne les prix CMA après une possible exposition au COVID-19

Focal-JMlab sub air blanc - modèle d'exposition - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE

Caissons de basses Focal Sub Air Le grave intense. Le son intense et profond du Sub Air accompagnera tous les systèmes 5.1 Focal. Il est sans fil pour une plus grande liberté d’intégration : plus de contrainte liée à la longueur du câble. Plat et compact, il se glisse et s’intègre dans tous les espaces.