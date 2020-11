L’administration Trump, un seul sans film

Pour tous ceux qui aiment les trivia, un observateur aux yeux d’aigle @Bondblog sur Twitter a remarqué le dernier résultat de l’élection présidentielle de 2020 chez l’ancien vice-président. Joe Biden devenir le président élu, son adversaire et son titulaire Donald Trump devient le premier à ne jamais sortir un film de James Bond sous son administration depuis le début de la franchise en 1962 Dr Non sous John F. Kennedy avec la fin Sean Connery’s débuts en tant que 007. Bien sûr, ce n’est pas vraiment la faute de Trump étant donné que COVID-19 a causé de nombreux retards du dernier film en Pas le temps de mourir à une version de Pâques 2021. Initialement prévue pour le printemps 2020, la pandémie a éviscéré l’industrie du divertissement, bloquant les productions dans le monde entier alors que les dirigeants tentent de trouver comment garder le virus sous contrôle. Alors que les cinémas sont lents à se remettre et que les cas grimpent à travers le pays, de nombreux studios ont reporté leurs principaux blockbusters à 2021 avec des performances au box-office décevantes de films comme le très attendu. Christopher Nolan’s Principe.

James Bond Films à travers les présidents américains

En plus de Dr Non, De Russie avec amour (1963) a également été publié sous l’administration Kennedy. Lyndon Johnson vu la sortie de Le doigt d’or (1964), Thunderball (1965) et Tu ne vis que deux fois (1966). Richard Nixon vu trois obligations différentes avec George Lazenby dans Sur le service secret de Sa Majesté (1969), le retour de Connery dans Les diamants sont éternels (1971), et Roger Moore débuts en Vivre et laisser mourir (1973). Gerald Ford la présidence a vu L’homme au pistolet d’or (1974). Jimmy Carter avait deux films Bond en L’espion qui m’aimait (1977) et Moonraker (1979). le Ronald Reagan l’administration a le record actuel de films Bond avec quatre en Rien que pour vos yeux (1981), Poulpe (1983), le dernier tour de Moore Une vue sur un meurtre (1985), et Timothy Dalton’s débuts dans la franchise en Les lumières du jour vivantes (1987). Il y en a techniquement un cinquième avec Connery qui revient une dernière fois dans le remake de Thunderball dans Ne jamais dire jamais (1983), mais pas sous MGM et Eon.

George HW Bush’s le film de Bond solitaire pendant son administration se trouve être la dernière entrée de Dalton dans la franchise en Permis de tuer (1989). Bill Clinton avait la majeure partie du Pierce Brosnan Les films Bond, qui étaient d’origine nonIan Fleming histoires dans Oeil doré (1995), Demain ne meurt jamais (1997) et Le monde n’est pas suffisant (1999). George W. Bush avait le dernier film de Brosnan Meurs un autre jour (2002) et a marqué les débuts de l’actuel Bond, Daniel Craig dans Casino Royale (2006) remontant aux romans flamands avec les 2008 Quantum of Solace. le Barack Obama l’administration n’a vu que deux films en commençant par le plus grand succès de la franchise en Skyfall (2012) et Spectre (2015). Pas le temps de mourir Ce sera la cinquième et dernière fois que Craig jouera 007, que tout Hail Mary’s juridique en attente de l’administration Trump relèvera de Biden terme.

Kennedy: DN / FRWL

Johnson: GF / TB / YOLT

Nixon: OHMSS / DAF / LALD (3 obligations différentes!)

Ford: TMWTGG

Carter: TSWLM / MR

Reagan: FYEO / OP / AVTAK / TLD

Bush Sr: LTK

Clinton: GE / TND / TWINE

Bush Jr: DAD / CR / QOS

Obama: SF / SPECTRE

Trump:…

Biden: NTTD – Blog Bond (@bondblog) 5 novembre 2020

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!