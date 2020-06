L’adaptation d’un roman graphique à la neige aveugle touche Jake Gyllenhaal à la vedette

Aveugle des neiges viendra sur grand écran. L’adaptation du roman graphique sera réalisée par Gustav Möller, faisant ses débuts en anglais. Le livre original a été écrit par Ollie Masters et Tyler Jenkins. Le film sera écrit par Patrick Ness, qui avait auparavant écrit le scénario du film pour Un monstre appelle, et travaille également sur une nouvelle adaptation Seigneur des mouches pour Warner Bros Pictures. La plus grande nouvelle, cependant, est que Spider-Man: loin de chez soi étoile Jake Gyllenhaal est attaché à Aveugle des neiges en tant que chef de file et producteur. BOOM! Studios ‘ Ross Richie, Stephen Christy, et Adam Yoelin sera également attaché à la photo en tant que producteurs.

Synopsis de Snow Blind Book

« Que se passe-t-il lorsque vous découvrez que vos parents ne sont pas les gens que vous pensiez qu’ils étaient? Pour Teddy, un lycéen, la vie dans une banlieue endormie en Alaska bascule quand il publie innocemment une photo de son père en ligne, seulement pour apprendre sa famille participe au programme de protection des témoins. Un homme cherchant à se venger envahit leur ville, suivi peu après par des agents du FBI … mais que se passe-t-il si les raisons de son père pour participer au programme ne sont pas aussi innocentes qu’il le dit? «

C’est l’époque du drame de prestige qu’un studio pourrait engloutir et passer instantanément à une saison de récompenses. La date limite indique qu’une guerre d’enchères est en cours, et à juste titre. L’histoire ici est très émouvante, et les studios voient probablement Oscar Gold. Gyllenhaal est l’un de ces noms qui ajoute également du prestige à ses projets, alors BOOM! vraiment bien mis en place ici pour éventuellement avoir le prochain grand titre de liste de rappel à feuilles persistantes sur les racks. En espérant qu’ils conservent le ton et l’esthétique associés à l’original Aveugle des neiges livre chaque fois que cela passe devant les caméras.

Le post Snow Blind Graphic Novel Adaptation Nabs Jake Gyllenhaal To Star est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.