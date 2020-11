L’adaptation DC Comic d’Ava DuVernay «  DMZ  » reprise par HBO Max

HBO Max a commandé l’adaptation «DMZ» à Ava DuVernay et Roberto Patino.

La série en quatre parties met en vedette Rosario Dawson et Benjamin Bratt et se déroule dans le futur au milieu d’une deuxième guerre civile américaine qui a transformé Manhattan en une zone démilitarisée. Patino et DuVernay produiront tous deux la série exécutive, dont la production débutera l’année prochaine. Patino écrira les huit épisodes et servira de showrunner, tandis que DuVernay dirigera.

Voici la logline:

Dans un proche avenir, l’Amérique est plongée dans une guerre civile acharnée, laissant Manhattan une zone démilitarisée (DMZ), détruite et isolée du reste du monde. Sautant les pages de la bande dessinée populaire, «DMZ» raconte le voyage déchirant d’Alma Ortega (star de la série Rosario Dawson), infirmière intrépide et féroce, qui entreprend un voyage pénible pour retrouver le fils qu’elle a perdu lors de l’évacuation de New York. au début du conflit. Jeter de l’essence sur les flammes de ce conflit est Parco Delgado (star de la série Benjamin Bratt), le chef populaire – et mortel – de l’un des gangs les plus puissants de la DMZ. Il veut diriger ce nouveau monde – et ne recule devant rien pour garantir ce résultat. Dans ce drame adrénalisé et expansif, qui examine un fossé politique et culturel sévère dans la société américaine, Alma doit lutter contre les gangs, les milices, les démagogues et les chefs de guerre qui contrôlent ce no man’s land sans loi. Ce faisant, elle devient la source improbable de ce que tout le monde ici a perdu… l’espoir.

«Je ne pourrais pas être plus ravi de porter cette épopée à l’écran avec mes partenaires qui repoussent les limites chez WBTV et HBO Max, une distribution sublime dirigée par Rosario et Benjamin, et mon partenaire et ami, l’inimitable et toujours inspirante Ava DuVernay », A déclaré Patino. «DMZ» offre un terrain de jeu explosif qui, plus que toute autre chose, exalte la résilience de la communauté et de l’esprit humain. J’ai hâte d’accueillir les inconditionnels des bandes dessinées et les nouveaux téléspectateurs dans ce monde enivrant, obsédant et inspirant.

La bande dessinée «DMZ», écrite par Brian Wood, a fait ses débuts en 2005 et a duré jusqu’en 2012. Elle a été publiée sous l’empreinte Vertigo de DC Comics, fondée en 1993 pour abriter les titres matures de DC, dont «The Sandman», «Y: The Last Man »et« Preacher ». Après avoir subi plusieurs redémarrages ces dernières années, Vertigo est en cours d’arrêt à la fin de cette année.

Outre Dawson et Bratt, les stars de la série «DMZ» incluent Hoon Lee («Banshee», «Warrior»), Freddy Miyares («When They See Us», «The L Word: Generation Q») et Jordan Preston Carter (« Les Haves et les Have Nots »). «DMZ» est produit par ARRAY Filmworks de DuVernay en association avec Warner Bros. Television.