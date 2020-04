L’adaptation cinématographique du nouveau livre «Hunger Games» est en préparation – betanewsfr

Par HILLEL ITALIE

NEW YORK (AP) – Le prochain livre «Hunger Games» sortira le mois prochain et une version cinématographique est en cours de planification.

Lionsgate travaille sur une adaptation de «La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents» de Suzanne Collins, une préquelle de ses trois romans «Hunger Games» qui sortira le 19 mai. La série Dystopian de Collins, qui comprend «The Hunger Games», « Catching Fire »et« Mockingjay », a vendu des dizaines de millions d’exemplaires dans le monde et est à la base de quatre films de Lionsgate qui ont rapporté près de 3 milliards de dollars et avec Jennifer Lawrence dans le rôle de l’héroïne Katniss Everdeen.

Pour le nouveau film, Collins servira de producteur exécutif et rédigera le traitement du film. Le scénario sera de Michael Arndt, un oscarisé pour « Little Miss Sunshine », un nominé pour « Toy Story 3 » et l’un des scénaristes pour l’adaptation de « Catching Fire ». Francis Lawrence revient en tant que réalisateur après avoir réalisé les trois précédents films «Hunger Games». Nina Jacobson produira à nouveau, avec Brad Simpson.

Un accord sur un film semble depuis longtemps inévitable. Lorsque le livre de Collins a été annoncé l’année dernière, le président du Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, a déclaré à l’AP que la société «avait communiqué avec elle pendant le processus d’écriture».

Mais avec les productions de films interrompues par la pandémie de coronavirus, aucune date de sortie n’a été fixée et le casting n’a pas commencé. Le film se déroulera dans le Panem fictif de Collins et sera centré sur Coriolanus Snow, le futur président, âgé de 18 ans, joué dans les premiers films de Donald Sutherland.

« Lionsgate a toujours été le foyer cinématographique de » The Hunger Games « , et je suis ravi de leur revenir avec ce nouveau livre », a déclaré Collins dans un communiqué mardi. «Dès le début, ils ont traité le matériel source avec beaucoup de respect, honorant les éléments thématiques et narratifs de l’histoire, et réunissant une équipe incroyable devant et derrière la caméra. C’est un tel plaisir de retrouver Nina, Francis et Michael pour adapter le roman à l’écran et de leur faire partager, une fois de plus, leurs talents remarquables avec le monde de Panem. »

Drake a déclaré dans un communiqué que le nouveau roman de Collins est « passionnant sur le plan créatif et emmène ce monde dans de nouvelles dimensions complexes qui ouvrent des possibilités cinématographiques incroyables. »

« Nous sommes ravis de réunir cette équipe de cinéastes avec cette franchise très unique, et nous avons hâte de commencer la production », a déclaré Drake.