L’actrice qui a prêté sa voix à Miss Minutes parle de la difficulté de travailler pour Marvel

La série « Loki » s’est finalement terminée et a laissé la porte ouverte à d’autres productions de la phase quatre du Marvel Cinematic Universe. Elle nous a également fait découvrir certains personnages qui sont restés dans le goût du public, l’un d’entre eux étant Miss Minutes, la célèbre mascotte de TVA qui a pris vie et dans une récente interview, Tara Strong a parlé de Marvel et de la difficulté d’obtenir ce rôle.

L’actrice Tara Strong a une longue carrière dans les séries animées, puisqu’elle a prêté sa voix à Timmy Turner dans « The Fairly OddParents », à Bubbles dans « The Powerpuff Girls », ainsi qu’à Raven, Harley Quinn et Batgirl dans certaines productions DC. Elle n’est donc pas novice dans le genre super-héros, mais avec ce personnage, le défi était totalement différent.

Dans une interview pour ComicBook, Tara Strong a parlé de Marvel et de la façon dont elle a obtenu ce rôle, qui n’a pas été facile du tout, car elle ne savait pas pour quel personnage ou série elle auditionnait :

« Je ne savais même pas ce que c’était quand j’ai auditionné. Habituellement, lors d’une audition pour une série, on vous donne un sketch, une description du personnage et parfois une bible de la série pour que vous sachiez à quoi ressemble le monde. Vous pourriez même obtenir un script complet. Je n’avais rien de tout ça. J’avais une description très brève et une petite partie du scénario à auditionner. Je me souviens avoir appelé mon agent et lui avoir dit : « Qui est-ce ? Peut-on avoir plus d’informations ? Est-ce conscient ? Est-ce de l’intelligence artificielle ? Peut-on en avoir plus ? ». Et ils n’ont pas pu.Lors de mon audition, comme je le fais habituellement, je leur ai donné trois options différentes : ma propre voix, puis une autre AI, et enfin une avec cet accent qu’ils ont vraiment aimé. »

Au final, Tara Strong a réussi à conserver le rôle et a reçu un accueil plutôt correct de la part du public. Malgré le succès de la série, il semble peu probable que nous la revoyions dans la franchise.