L’actrice d’aide dit aux gens de ne pas regarder l’aide – / Film

Samedi dernier, alors que des manifestations soutenant le mouvement Black Lives Matter continuaient de se dérouler dans le monde entier, le film de 2011 L’aide est devenu le film le plus regardé sur Netflix. Le public était évidemment à la recherche de quelque chose à regarder qui aborde le moment culturel actuel, mais L’aide, qui a été critiqué lors de sa publication pour[ing], ignorance[ing]et trivializ[ing] les expériences des travailleurs domestiques noirs, « eh bien … ce n’est pas ça.

Bryce Dallas Howard, qui est apparu dans la distribution d’ensemble du film, sait qu’il existe de nombreuses meilleures options. « Nous pouvons tous aller plus loin », a-t-elle déclaré dans un article sur Facebook, et elle a fourni une liste de plusieursAidez-moi projets que vous pouvez consulter ci-dessous.



J’ai entendu dire que #TheHelp est le film le plus regardé sur Netflix en ce moment! Je suis tellement reconnaissante pour les amitiés exquises… Publié par Bryce Dallas Howard le dimanche 7 juin 2020

Bryce Dallas Howard est l’une des personnes les plus gentilles d’Hollywood, et elle ne dirait jamais que L’aide est un mauvais appât Oscar progressif qui perpétue le trope « nègre magique » … mais elle n’est pas obligée, car l’auteur Roxane Gay l’a fait pour elle lorsque le film est sorti.

« Hollywood a longtemps été séduit par le nègre magique – l’insertion d’un personnage noir dans un récit qui confère au protagoniste la sagesse dont il a besoin pour avancer d’une certaine manière », a écrit Gay en 2011. « Dans L’aide, il n’y a pas un mais douze ou treize nègres magiques qui utilisent leur négritude mystique pour rendre le monde meilleur en partageant leurs histoires de servitude et en aidant Eugenia ‘Skeeter’ Phelan à sortir de sa maladresse et de son insécurité pour devenir une confiante, consciente de la race, indépendante femme carrieriste. C’est un embarras des richesses pour les fans du trope nègre magique. «

Mais Howard a vu ça L’aide Phénomène Netflix le week-end dernier (le film est depuis sorti du Top 10), et elle a décidé d’en dire quelque chose. « L’aide est une histoire fictive racontée à travers la perspective d’un personnage blanc et a été créée par des conteurs à prédominance blanche », a-t-elle écrit. « Nous pouvons tous aller plus loin. »

«Les histoires sont un passerelle vers une empathie radicale et les plus grands sont des catalyseurs d’action », a-t-elle poursuivi. «Si vous cherchez des moyens d’en apprendre davantage sur le mouvement des droits civiques, les lynchages, la ségrégation, Jim Crow et toutes les façons dont ceux-ci ont un impact sur nous aujourd’hui, voici une poignée de films et de spectacles puissants, essentiels et magistraux qui montrent ce centre Des vies, des histoires, des créateurs et / ou des artistes noirs. »

Voici la liste:

13e

Les yeux sur le prix

Je ne suis pas ton nègre

Just Mercy

Malcom X

Dites son nom: la vie et la mort de Sandra Bland

Selma

Watchmen

Quand ils nous voient

13e, Malcolm X, et Quand ils nous voient sont en streaming sur Netflix. Les yeux sur le prix est disponible sur Kanopy. Je ne suis pas ton nègre est en streaming sur Amazon Prime Video. Selma et Just Mercy sont disponibles en tant que locations gratuites disponibles à la location gratuite sur toutes les plateformes numériques américaines pour le reste du mois de juin. Watchmen et Dites son nom sont en streaming sur HBO Max, et The Criterion Channel a levé son paywall pour plusieurs films par et sur les voix noires.

