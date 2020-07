L’action d’Apple atteint un niveau record: la division 4-1 est annoncée après le quart de crise

Malgré une pandémie mondiale qui a fermé les points de vente d’Apple aux États-Unis et causé des problèmes économiques dans les États et dans d’autres pays, Apple a rapporté ce qui sera probablement considéré comme un excellent troisième trimestre fiscal par les analystes. Le géant de la technologie a généré le plus de revenus pour un troisième trimestre fiscal de l’histoire de la société, 59,7 milliards de dollars. Il s’agissait d’une hausse de 11% par rapport au même trimestre de l’année dernière et dépassait largement les prévisions des analystes de 52,25 milliards de dollars. Le bénéfice net s’est élevé à 11,3 milliards de dollars, soit une hausse de 13% par rapport aux chiffres de l’année dernière. Le bénéfice dilué par action s’est établi à 2,58 $, en hausse de 18,3% par rapport aux 2,18 $ rapportés au cours du même trimestre en 2019. Wall Street prévoit un bénéfice par action de 2,04 $.

À 26,4 milliards de dollars, les ventes d’iPhone ont augmenté de 1,7% sur une base annuelle et ont balayé les attentes de Wall Street de 22,4 milliards de dollars. Apple a continué à générer des revenus pour son unité Services à un niveau qui dépasserait l’objectif de 50 milliards de dollars qu’elle s’était fixé pour cette division en 2016. Pour le trimestre, cette unité a réalisé un chiffre d’affaires de 13,2 milliards de dollars. Pour les trois premiers trimestres fiscaux de cette année, l’activité Services d’Apple a atteint 39,2 milliards de dollars. Le groupe Wearables, Home et Accessories, qui comprend certains des appareils les plus vendus de la société tels que l’Apple Watch et les AirPods, a vu sa croissance ralentir un peu. L’unité a encaissé 6,5 milliards de dollars d’avril à juin, soit une augmentation de 16,7% d’une année sur l’autre.

Les tablettes iPad d’Apple ont connu un bon quart alors que l’épidémie de COVID-19 a contraint beaucoup de personnes à se tourner vers ces appareils pour travailler à domicile. Les tablettes étaient également demandées pour l’enseignement à domicile et d’autres formes d’enseignement à distance. Apple a déclaré 6,6 milliards de dollars de ventes d’iPad au cours de son troisième trimestre fiscal, soit un gain impressionnant de 31% sur une base annuelle.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré: « Le trimestre record d’Apple en juin a été tiré par une croissance à deux chiffres des produits et services et par une croissance dans chacun de nos segments géographiques. En période d’incertitude, cette performance témoigne du rôle important que jouent nos produits dans notre la vie des clients et à l’innovation incessante d’Apple. C’est un moment difficile pour nos communautés, et, de la nouvelle initiative d’Apple pour l’équité raciale et la justice de 100 millions de dollars à un nouvel engagement à être neutre en carbone d’ici 2030, nous vivons le principe selon lequel ce que nous faire et faire doit créer des opportunités et laisser le monde meilleur que ce que nous avons trouvé. «

«Notre performance du trimestre de juin a été une preuve solide de la capacité d’Apple à innover et à exécuter pendant des périodes difficiles», a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Les résultats commerciaux records ont conduit notre base installée d’appareils actifs à un niveau record dans tous nos segments géographiques et toutes les principales catégories de produits. Nous avons augmenté le BPA de 18% et généré un flux de trésorerie opérationnel de 16,3 milliards de dollars au cours du trimestre, en juin record du trimestre pour les deux mesures. «

En ventilant les ventes d’Apple par région, le chiffre d’affaires dans les Amériques a augmenté de 8% à 27 milliards de dollars. Les ventes du plus grand marché mondial de smartphones, la Chine, ont augmenté de 1,9% pour atteindre 9,3 milliards de dollars. Apple a également très bien fait en Europe, où les revenus de 14,2 milliards de dollars ont produit une hausse de 18,9% d’une année sur l’autre.

À Wall Street, les actions d’Apple ont grimpé de 4,8% après les heures d’ouverture pour atteindre un nouveau record de 403,40 $, en hausse de 18,64 $. Apple a annoncé qu’il divisait son action 4-1. La société devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone à l’automne. L’iPhone 12 de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces prendront tous en charge la connectivité 5G pour la première fois. Et les quatre téléphones seront alimentés par le chipset A14 Bionic, les premiers smartphones à utiliser un circuit intégré de 5 nm.