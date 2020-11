L’acteur original de Darth Vader de Star Wars, David Prowse, est mort à 85 ans – / Film

James Earl Jones est peut-être le premier acteur qui vient à l’esprit de Guerres des étoiles fans quand ils pensent à Dark Vador. Mais le méchant n’aurait pas été aussi imposant sans la présence imposante de l’acteur David Prowse, l’acteur qui était en fait sur le plateau et à l’intérieur du costume de Dark Vador pour l’original Guerres des étoiles trilogie. Malheureusement, il a été rapporté que David Prowse est décédé à 85 ans.

CNN a reçu une déclaration de la société de gestion de David Prowse confirmant que David Prowse était décédé. Bowington Management a déclaré: «C’est avec un grand regret et une tristesse déchirante pour nous et des millions de fans à travers le monde, d’annoncer que notre client David Prowse est décédé à l’âge de 85 ans.» L’agent de Prowse, Thomas Bowington, a déclaré que l’acteur était décédé après avoir lutté contre une courte maladie non spécifiée, mais CNN a noté que Prowse avait été traité pour un cancer de la prostate en 2018.

Dans la déclaration à la BBC, l’agent de Prowse a ajouté: «Que la force soit toujours avec lui. Bien que célèbre pour avoir joué de nombreux monstres – pour moi-même et pour tous ceux qui connaissaient Dave et ont travaillé avec lui, il était un héros dans nos vies.

Bien que Dark Vador ait pu être le rôle le plus célèbre de Prowse, celui dont il était le plus fier était celui de Green Cross Code Man, un super-héros inventé pour promouvoir une campagne de sécurité routière pour les enfants en 1975. Les publicités mettant en vedette Prowse ont été diffusées de 1975 à 1990, et il reprendrait le rôle en 2014 pour quelques nouvelles publicités dans la campagne.

En plus de mesurer 6 pieds 6 pouces de haut, Prowse a également été trois fois champion britannique d’haltérophilie dans les années 1960, ce qui n’a fait que rendre sa présence à l’écran en tant que Dark Vador plus intimidante. C’est ce physique qui lui a valu divers rôles au cinéma et à la télévision en tant que monstres, méchants, gardes du corps et autres personnages imposants.

Prowse a joué le célèbre monstre de L’horreur de Frankenstein en 1970, un rôle dans lequel il reprendrait Frankenstein et le monstre de l’enfer en 1974. Prowse a également été crédité comme un «tortionnaire barbu» en Continuer Henry VIII en 1971, un bourreau en Les gens que le temps a oubliés en 1977, et bien d’autres petites pièces dans des émissions comme Les Beverly Hillbillies, Docteur Who, Le Saint, Les gens de demain, Le Guide du voyageur galactique, et plus. Prowse a également aidé Christopher Reeve à jouer le rôle de Superman en tant que l’un des entraîneurs personnels qui a travaillé avec l’acteur pour les films.

David Prowse a assisté à des conventions de science-fiction sans fin pour se rencontrer et saluer Guerres des étoiles fans, et il restera toujours dans les mémoires comme le Darth Vader original. Nos pensées vont à tous ses amis et à sa famille pendant cette période difficile. Repose en paix.

