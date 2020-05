L’acteur incarne la fille de LANA LANG pour SUPERMAN & LOIS de CW

Crédits: CW



Inde Navarrette rejoint le casting de CW’s Superman et Lois dans un rôle régulier de série comme Sarah Cushing, selon Date limite – apparemment un nouveau personnage, pas des bandes dessinées source.

Le personnage de Navarrette serait la fille de Lana Lang-Cushing (Emmanuelle Chriqui) et Kyle Cushing (Erik Valdez), « un enfant sauvage intelligent et super cool avec quelques démons dans son passé qui se lie d’amitié avec les garçons de Kent, Jonathan et Jordan. »

Navarrette est récemment apparu dans le film Wander Darkly, et fera ses débuts sur Netflix 13 raisons pour lesquelles dans sa prochaine saison finale.

La CW a commandé une première saison de 14 épisodes de Superman et Lois, mais le tournage a été reporté indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19.