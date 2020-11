L’acteur emblématique de James Bond Sean Connery est mort à 90 ans

Né le 25 août 1930 à Fountainbridge, Édimbourg, Écosse, Connery a commencé sa carrière comme aide au King’s Theatre au début des années 1950. Cela l’aiderait à se lancer sur une trajectoire pour devenir un acteur de théâtre en herbe, même s’il aurait d’abord du mal à joindre les deux bouts. Les années 1950 le verraient principalement assumer des rôles plus petits dans des productions cinématographiques et télévisuelles, mais, mais à la fin de la décennie, Connery a commencé à décrocher des rôles plus importants. Son plus grand à ce stade serait sans doute le rôle de Michael McBride dans Walt Disney’s Darby O’Gill et le petit peuple en 1959.