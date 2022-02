L’acteur de “The Walking Dead Moses” J. Moseley, meurt mystérieusement à l’age de 30 ans

L’acteur Moses J. Moseley, principalement connu pour la série populaire The Walking Dead, est décédé à l’âge de 30 ans. Cela a été confirmé hier par son manager, Tabatha Minchew.

Minchew a déclaré : “En tant que son manager et ami depuis près de 10 ans, je sais que Moses va énormément me manquer. Il était toujours la personne la plus heureuse et si vous aviez une mauvaise journée, il était toujours là pour vous remonter le moral. Il aimait faire des films et était toujours excité de commencer le prochain projet et de se faire de nouveaux amis”.

Talent

Minchew poursuit : “Moses se souciait vraiment de ses fans, il aimait ses amis et sa famille et était toujours là pour les aider. Le monde a perdu un grand talent et un bon cœur”.

Pour l’instant, on ne sait pas comment le jeune acteur est mort, mais il semble qu’il s’agisse d’une blessure par balle. On ne sait pas encore s’il s’agit d’un suicide.

Enquête

La police mène actuellement une enquête pour déterminer ce qui s’est passé exactement. Selon plusieurs sites Internet, l’acteur n’avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours, ce qui a inquiété la famille. Mercredi dernier, son corps a été retrouvé à Atlanta, en Géorgie.

L’acteur avait également décroché de (petits) rôles dans d’autres projets bien connus, tels que Watchmen, Queen of the South et The Hunger Games : Catching Fire.