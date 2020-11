in

David Prowse, ancien haltérophile et culturiste qui est devenu une icône du cinéma en jouant à Dark Vador dans l’original Guerres des étoiles trilogie, est décédée à 85 ans.

Selon plusieurs rapports, la mort de l’acteur britannique a été confirmée via Twitter par sa direction, qui a déclaré: «C’est avec un grand regret et une tristesse déchirante pour nous et des millions de fans à travers le monde, d’annoncer que notre client DAVE PROWSE MBE est décédé. loin à l’âge de 85 ans.