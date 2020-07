L’acteur de Pirates des Caraïbes discute du retour de Jack Sparrow pour Pirates 6

– – – Après Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales, le cinquième film de la série, a rapporté près de 800 millions de dollars dans le monde. Disney a annoncé son intention de récupérer une autre expérience. De plus, après deux décennies, Pirates of the Caribbean 6 est encore en développement précoce et utilise son lancement à l’horizon éloigné. Pirates des Caraïbes 6 arrive? La date de lancement de Pirates of this Caribbean 6 reste non déclarée, mais il y a des rapports selon lesquels une autre suite pourrait sortir à la fin de 2021.Dates de première sortie Le spectacle a été relancé pour un 6ème épisode. Apparu pour la première fois le 9 juillet 2003, The Curse of the Black Pearl. Dans la fin du monde. Pirates of Caribbean No Tales a été publié le 20 mai 2011 et le 26 mai 2017.Qui est dans le casting de Pirates des Caraïbes 6? Personne n’a officiellement rejoint le lancer Pirates 6, cependant, une rumeur préférée est que Disney veut Karen Gillan pour diriger le film, qui sera prétendument basé sur une guide (plus à ce sujet dans un peu). La célébrité des Gardiens de la Galaxie fait également partie des célébrités de cette série de films de redémarrage Jumanji – en plus d’une star de cinéma de premier ordre, elle gagnerait un match fantastique pour la franchise Pirates. Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Disney envisage Emma Watson pour la photo des Pirates après avoir impressionné Belle dans son tour d’étoile de La Belle et la Bête. Il y avait des rumeurs que Zac Efron jouerait avec un Jack Sparrow. Pirates des Caraïbes 6 Intrigue Comme aucune déclaration officielle, les cinéastes ont fait sur le film. Aucune information sur son scénario n’a été publiée. Cependant, le film « Les hommes morts ne racontent pas d’histoires » était le film le moins rentable de la franchise. Le film va être une continuation de son ancien. Quels sont entendus aujourd’hui? Les nouveaux auteurs Jeff Nathans et Terry Rossio travaillent actuellement sur le scénario du film. Ils ont l’intention de changer le personnage. Cela a laissé les amoureux inquiets, l’organisation a rapporté environ 4,5 milliards de dollars dans le monde. La sixième installation va être menée chez Joachim Ronning. Ronning est le directeur de Pirates des Caraïbes. Le fabricant est Jerry Bruckheimer, qui est le fabricant du film Maverick. Pour les mises à jour à venir, restez connecté. – – –

