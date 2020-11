L’acteur de James Bond, Sir Sean Connery, décède à l’âge de 90 ans

L’acteur de James Bond, Sir Sean Connery, est décédé samedi à l’âge de 90 ans, et son fils a déclaré qu’il était mort paisiblement dans son sommeil, alors qu’il était dans le Bahamas, après avoir été «malade depuis un certain temps» .Jason Connery a déclaré que son père «avait beaucoup de membres de sa famille qui pourraient être aux Bahamas autour de lui» quand il est mort pendant la nuit. Il a déclaré: «Nous travaillons tous. à comprendre cet événement énorme tel qu’il ne s’est produit que si récemment, même si mon père ne se sent pas bien depuis un certain temps. « Un triste jour pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour toutes les personnes du monde entier qui ont apprécié ce merveilleux cadeau il avait comme acteur. »Les producteurs de Bond Michael G Wilson et Barbara Broccoli ont déclaré:« Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – «Le nom de Bond… James Bond ‘- il a révolutionné le monde avec son portrait graveleux et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. «Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons toujours reconnaissants.» Le premier James Bond Sir Sean a acquis une renommée populaire dans les années 60 et 70. à travers ses succès de Bond, dont Dr No et Diamonds Are Forever, avant de remporter un Oscar du meilleur second rôle pour son rôle de 1987 dans Les intouchables.Il a également joué dans le film d’Alfred Hitchcock en 1964, Marnie, Highlander en 1986, Indiana Jones et le Last Crusade en 1989, The Hunt for Red October l’année suivante et a joué aux côtés de Nicolas Cage et Ed Harris dans The Rock en 1996. L’éminent acteur écossais a été fait chevalier en 2000 pour ses services au cinéma dramatique, un an après avoir été élu « l’homme le plus sexy » of the Century ‘par le magazine People.Sir Sean Connery dans une scène du film’ Thunderball ‘, 1965. (Photo par United Artists / Getty Images) Né Thomas Sean Connery à Edimbourg en 1930. Aîné de deux garçons, il quitta dès son plus jeune âge et a pris son premier emploi de laitier, avec une charrette tirée par des chevaux.À 16 ans, il s’est enrôlé dans la Royal Navy mais a été renvoyé trois ans plus tard pour des raisons médicales après avoir souffert d’un ulcère à l’estomac. cette fois – une lecture « Mum and Dad » et une autre « Scotland Forever ». Il était aussi un footballeur doué. Lors d’une tournée avec la comédie musicale, l’ancien manager de Manchester United, Sir Matt Busby, lui a proposé un contrat, qui l’a vu jouer dans un match amical contre une équipe locale.L’écrivain de Bond Ian Fleming était initialement réticent à l’idée de Sir Sean jouer son personnage. Il pensait que l’Ecossais était un «cascadeur envahi par la végétation» qui n’était pas assez raffiné pour le rôle. Il a ensuite été tellement impressionné par sa performance qu’il a créé une ascendance écossaise pour le personnage dans ses livres suivants. Sir Sean et Harrison Ford pendant la poursuite en moto scène du film ‘Indiana Jones et la dernière croisade’, 1989. (Photo de Murray Close / Getty Images) Connery a joué Bond dans sept films – Dr No (1962), From Russia With Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971) et Never Say Never Again (1983) .Il a quitté le rôle après You Only Live Twice, frustré par les intrigues répétitives, mais a été séduit après son Le successeur George Lazenby n’a pas réussi à obtenir la note.À présent, il était fermement considéré comme un homme d’État aîné de l’industrie cinématographique et en 2000 a été fait chevalier par la reine – un honneur qui aurait été retardé par son soutien vocal au Parti national écossais (SNP Tout au long de sa carrière, il est resté relativement de sa vie privée, mais a été contraint de nier les allégations de violence conjugale formulées par sa première femme, l’actrice australienne Diane Cilento, avant sa mort en 2011. Soutenant l’indépendance écossaise, il a été en proie à des critiques de propos qu’il aurait tenus dans une interview de Vanity Fair dans 1993, quand il a suggéré qu’il y avait des femmes qui «veulent une claque». Sir Sean aurait dit: «Il y a des femmes qui la prennent au fil. C’est ce qu’ils recherchent, la confrontation ultime. »Sir Sean en grande tenue des Highlands après avoir été officiellement fait chevalier par la reine à Holyrood Palace (REUTERS) Lui et Cilento se sont mariés pendant 11 ans et ont eu un fils, l’acteur Jason Connery. Sir Sean est succédé par Jason et sa deuxième épouse, l’artiste française Micheline Roquebrune, qu’il a épousée en 1975 et qui l’accompagnait régulièrement sur le tapis rouge.En 2009, il a reçu un doctorat honorifique de l’Université Napier d’Édimbourg pour ses réalisations tout au long de sa carrière. L’acteur n’a jamais perdu son accent très imité malgré ses nombreuses années à l’étranger. De son domicile aux Bahamas, il est resté un fervent partisan de l’indépendance de l’Écosse.En tant que l’un des partisans les plus en vue de l’indépendance écossaise, beaucoup s’attendaient à ce que Connery fasse une apparition sur la piste électorale à la veille du vote historique. le 18 septembre 2014.Ses paroles ont été utilisées pour galvaniser le soutien lors du lancement de la campagne Oui deux ans auparavant, lorsque la star a déclaré dans un message: «Le peuple écossais est le meilleur gardien de son propre avenir.» Reportage supplémentaire de la presse Association

