Né le 1er juillet 1935, David Prowse a grandi à Bristol, en Angleterre. Dans sa jeunesse, il était assez grand et il finirait par grandir pour mesurer 6 pieds 7 pouces. L’imposant jeune homme finira par s’intéresser à la musculation et il trouvera le succès au championnat britannique d’haltérophilie des poids lourds de 1961. Il remportera également le concours en 1962 et les deux années suivantes.