L’acteur de C-3PO réfléchit sur le spécial de vacances Star Wars et plus – / Film

le LEGO Star Wars Holiday Special est sorti aujourd’hui sur Disney +, exactement 42 ans après l’original abyssal Spécial vacances Star Wars diffusé sur CBS. Heureusement, le nouvel ensemble spécial vacances dans la version en brique de construction du Guerres des étoiles L’univers apporte beaucoup de plaisir de vacances et d’action dans le temps à la table, et divertira les enfants et les adultes. Et star de la franchise de longue date Anthony Daniels n’aurait pas pu être plus agréablement surpris de faire enfin partie d’un bien Guerres des étoiles spécial vacances.

À l’appui de la Vacances LEGO Star Wars spécial, / Le film a eu la chance d’avoir l’opportunité de parler avec Anthony Daniels, l’homme qui a joué le droïde C-3PO pendant des décennies et est le seul acteur à être apparu dans chaque single Guerres des étoiles film. Infiniment enthousiaste, chaleureux et amical, Daniels a rappelé le désastre de l’original Spécial vacances Star Wars, a identifié ce qui pourrait être le meilleur moment de C-3PO et a révélé s’il était au courant des plans de suite George Lucas peut avoir eu pour le droïde de protocole d’or avant que Disney n’achète Lucasfilm.

Quelle a été votre expérience avec le Star Wars Holiday Special original?

Avez-vous lu mon livre?

*des rires* Je ne l’ai pas encore ramassé! Je suis vraiment désolé!

C’est un bas de Noël idéal. Dites à votre famille que vous devez avoir ce livre, car il y a un chapitre entier sur le Star Wars Holiday Special original. C’est mémorable, et même si vous ne l’avez pas vu, vous apprécierez de me décrire comment les Wookiees ont piétiné le plateau. Ils se sont trompés! Ce fut une expérience très curieuse, dans la mesure où lorsque les producteurs sont venus me voir et m’ont dit qu’ils faisaient un autre spécial de vacances, j’ai un peu grimacé et j’ai été immédiatement inquiet de la bravoure et de l’orgueil pour évoquer à nouveau cette phrase. Fondamentalement, [the original holiday special] était une erreur, à tel point qu’elle est désormais appréciée partout sur la planète. Mais cela a le mot «LEGO» devant lui, et cela fait toute la différence.

Chaque personnage a la même taille de petit jouet en plastique qui lui permet de se déplacer à la manière d’un jouet. Donc vous n’avez pas d’humains, vous avez des jouets. Et ils peuvent enfreindre les règles de la logique et de la physique, et ils peuvent aller dans des endroits où les vrais acteurs ne peuvent pas aller ou qui auraient l’air mal s’ils y allaient. Avec LEGO, vous pouvez faire ce que vous voulez, et ils l’ont fait. Les scénaristes ont proposé un appareil très intéressant pour que vous puissiez partir à l’aventure avec Rey et apprendre beaucoup de choses. Et vous vous dirigez vers l’objectif d’un beau jour de vie où tout le monde se réunit, mange et boit trop. Ils s’aiment. Ils peuvent avoir des lignes. On ne sait pas. C’est une petite famille.

Vous avez joué à C-3PO tant de fois au fil des ans, quel est selon vous son meilleur moment?

Wow, c’est difficile! Je pense que son meilleur moment, je pense, est dans La montée de Skywalker, quand il est – pas la première fois – prêt à se sacrifier, et cette fois cela arrive vraiment avec sa mémoire. C’était une chose très courageuse et généreuse à faire. Bien sûr, tout s’est bien passé dans les 20 secondes qui ont suivi parce que nous l’avons récupéré, mais à l’origine, il y avait plus de temps pour souffrir et penser: «Quelle chose terrible, nous tuons notre ami.» Tout s’est un peu condensé.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Comment la souffrance était-elle plus longue à l’origine?

Lorsque vous filmez le film, le rapport de prise de vue est différent du temps que vous avez réellement [in the movie].

Ah, je vois ce que vous dites.

Donc, beaucoup de ces moments ont été légèrement tronqués parce qu’ils étaient un peu nostalgiques, pas tristes, mais pensifs, dirons-nous. Mais en général, les batailles au sabre laser l’emportent et les empereurs crient des trucs fous et ainsi de suite. Je me souviens de l’avoir filmé avec beaucoup d’affection, une grande chaleur et une grande humanité. C-3PO, malgré tout son caractère métallique, est humain. Certains disent qu’il a plus d’humanité que les humains, mais c’est un peu le truc du public qui investit en lui, un peu comme Lassie le chien. Vous investissez, dans ce chien, des attributs humains, car c’est là que le script vous mène et que les autres personnages le renforcent. C-3PO a fini par être incroyablement humain, et c’est toujours là dans cet événement LEGO. C’est amusant d’être de retour dans une pièce aussi chaleureuse et à cette période de l’année.

Une dernière chose, C-3PO n’était pas aussi important dans la trilogie de la suite qu’il l’était dans la trilogie originale, et j’étais curieux de savoir si George Lucas vous avait jamais expliqué quels auraient été ses plans pour lui s’il avait pu le faire. faire les suites comme il les avait imaginées à l’origine.

Non, vous savez, George est un homme occupé, et je ne dérange pas les gens. J’attendrai que le script entre et je dis « Oh » ou « Wow! » Quand le script est entré pour La montée de Skywalker, J’étais ravi, absolument ravi. Pour les autres films, pas tellement. Mais le fait que C-3PO soit là compte. Cela compte pour lui et pour moi.

Et sur ce, Anthony Daniels m’a souhaité un joyeux jour de la vie, et si cela ne suffit pas pour vous réchauffer le cœur en cette période des fêtes, alors je ne sais pas quoi vous dire.

LEGO Star Wars Holiday Special est disponible sur Disney + dès maintenant.

