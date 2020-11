L’accord du début du Black Friday réduit le prix de l’Apple Watch SE de 50 $

Pour la première fois de son histoire relativement courte mais incroyablement réussie, l’Apple Watch a reçu non pas une mais deux mises à niveau différentes cette année. Bien sûr, la SE économique n’améliore pas réellement les composants internes impressionnants de la version 2019 Série 5, prenant plutôt une page de le livre de jeu du nouvel iPhone SE en se concentrant sur l’essentiel et en essayant de repousser le nombre croissant de smartwatches abordables compatibles avec les téléphones iPhone et Android.

À un prix extrêmement compétitif de 279 $ et plus dès le départ, le Apple Watch SE semblait laisser très peu de place aux réductions à temps pour Noël, c’est pourquoi nous avons été ravis de voir Amazon frapper un modeste 20 $ de son PDSF avec plusieurs semaines avant Vendredi noir.

Mais il s’avère que Target avait des projets beaucoup plus importants pour cette saison de magasinage des Fêtes en ce qui concerne Les offres Apple Watch SE sont concernées, et non, vous n’avez pas à attendre le 27 novembre pour les voir se concrétiser. C’est parce que chaque modèle GPS uniquement et compatible cellulaire est déjà en vente à un rabais substantiel de 50 $. C’est vrai, vous pouvez obtenir une saveur argent, or ou gris sidéral de cette montre intelligente riche en fonctionnalités dans une taille de 40 mm pour aussi peu que 229,99 $ sans sauter à travers les cerceaux ou faire quoi que ce soit de spécial.

Vous devrez vous dépêcher, cependant, car le détaillant a l’intention de mettre un terme à ces contrats tueur au début du Black Friday le dimanche 8 novembre avant de les ramener vraisemblablement plus près de la fin du mois. Au cas où vous vous poseriez la question, une variante de 44 mm sans connectivité LTE autonome coûte actuellement 259,99 $ au lieu de 309,99 $, tandis que l’Apple Watch SE compatible cellulaire peut être achetée pour 279,99 $ et 309,99 $ dans une taille de 40 ou 44 mm respectivement.

Dans l’ensemble, vous êtes évidemment à la recherche de montres intelligentes en aluminium avec des bandes «Sport» en élastomère fluoré, alimentées par le même processeur S5 que l’Apple Watch Series 5 de l’année dernière et dotées d’un écran Retina OLED d’une résolution allant jusqu’à 368 x 448 pixels. En plus d’une puce GPS intégrée, le Apple Watch SE dispose également d’une boussole, d’un altimètre, d’un accéléromètre, d’un gyroscope et, surtout, d’un moniteur de fréquence cardiaque.

Ce que vous n’obtiendrez pas pour vos 230 dollars et plus, c’est la fonctionnalité de surveillance ECG vitale présente sur les deux Apple Watch Series 6 et Series 5. Mais bon, vous ne pouvez pas tout avoir si vous économisez autant d’argent.