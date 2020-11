L’accord du début du Black Friday ramène le OnePlus 8T 5G à un prix irrésistible chez B&H

Le compatible 5G OnePlus 8T pourrait bien être le meilleur produit phare bon marché sur le marché aujourd’hui à son prix catalogue de 749 $, mais même si la centrale Snapdragon 865 est Moins d’un mois aux États-Unis, vous pouvez déjà obtenir une réduction massive sans aucune condition chez B&H Photo Video.

Le combiné déverrouillé est à gagner pendant 24 heures seulement pour un maigre 629 $ dans les teintes vert aigue-marine et argent lunaire, emballant un énorme 12 Go de mémoire tout en pouvant accueillir pas moins de 256 Go de données en interne. Mieux encore, B&H jette également une paire de blancs OnePlus Buds et un kit SIM Ultra Mobile 1 mois de 5 Go sans frais supplémentaires, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 208 $.

le Les OnePlus Buds à eux seuls valent normalement 79 $ à eux seuls, bien que dans l’esprit de la divulgation complète, nous devons souligner que leurs fabricants vendent actuellement les véritables écouteurs sans fil élégants pour 59 $ la paire.

Pendant ce temps, quelque chose nous dit qu’aucun grand détaillant américain ne pourra surpasser cette incroyable réduction de 120 $ sur le OnePlus 8T 5G lui-même. Vendredi noir, vous pourriez donc finir par vous donner un coup de pied cette saison des vacances si vous choisissez de sauter l’incroyable offre de 24 heures seulement de B&H aujourd’hui en attendant que quelque chose de mieux se produise.

Bien que non compatible avec la vitesse fulgurante basée sur mmWave de Verizon Réseau 5G Ultra Wideband, le téléphone peut évidemment obtenir un signal 5G à bande basse ou moyenne partout aux États-Unis tout en prenant en charge les vitesses 4G LTE sur Big Red, T-Mobile et AT&T.

Plus important encore, le OnePlus 8T 5G est livré avec un écran Fluid AMOLED 120 Hz mesurant 6,55 pouces de diagonale, ainsi qu’une batterie lourde de 4500 mAh équipée d’une technologie de charge rapide folle de 65 W et un grand total de quatre caméras orientées vers l’arrière. Certes, le capteur principal de 48MP n’est pas à la hauteur des meilleurs tireurs sur les smartphones les plus avancés, mais comparé au Galaxy Note 20 Ultra de Samsung ou à l’iPhone 12 Pro Max d’Apple, ce mauvais garçon coûte des centaines de dollars moins cher en ce moment.