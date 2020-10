L’accès anticipé à Temtem PS5 débutera le 8 décembre

MMO populaire de la collection de créatures de type Pokémon, Temtem, fait ses débuts sur console exclusivement sur PlayStation 5 sous forme d’accès anticipé. À partir du 8 décembre, les propriétaires de PS5 pourront accéder à quatre des six îles du jeu avec une campagne de plus de 30 heures dans laquelle ils pourront capturer plus de 100 Tems uniques. Le jeu croisé sera activé.

«L’ensemble de la campagne est jouable en coopération, et depuis Temtem est un monde toujours en ligne, vous rencontrerez constamment d’autres joueurs autour de vous et pourrez vous battre, échanger ou simplement discuter et faire connaissance avec d’autres Temtem dompteurs », a écrit le directeur du jeu Crema Guillermo Andrades sur le blog PlayStation. Temtem est en précommande maintenant, et est livré avec un titre exclusif dans le jeu et des avatars PSN aux côtés de l’accès anticipé.

L’accès anticipé permettra aux joueurs de faire bien plus que de parcourir la campagne. Selon Crema, il y aura beaucoup d’activités et de fonctionnalités pour nous garder occupés et les types compétitifs pourront participer à des batailles classées.

« Si vous préférez vivre votre vie en ligne avec style, vous pouvez vous concentrer sur la personnalisation complète de votre personnage ou même de votre propre maison », a ajouté Andrades. « Dans Temtem, chaque joueur peut avoir sa propre maison située à Atoll Row, un quartier infini où les joueurs peuvent se promener et visiter chaque maison du jeu sans temps de chargement.

À mesure que de plus en plus d’îles Temtem, son prix augmentera jusqu’à atteindre 44,99 $ / 37,99 € pour l’édition standard et 64,99 $ / 54,99 € pour l’édition Deluxe au lancement. Ceux qui précommanderont l’édition Deluxe recevront également un pack de cosmétiques de camouflage.

[Source: PlayStation Blog]