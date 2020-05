L’Académie va retarder les Oscars 2021 en raison d’une épidémie de virus Corona

– Publicité –



L’Académie est sur le point de reporter les Oscars qui devaient se tenir en 2021.

Avec la pandémie COVID-19 retardant le lancement du showbiz, les Oscars 2021 pourraient également être retardés. La situation devient beaucoup plus compliquée en raison de la pandémie. Et les fans et les téléspectateurs attendent avec impatience la sortie des bandes-annonces de leurs émissions et films amoureux.

De plus, la pandémie mondiale a reporté la plupart des dates de production et de sortie des émissions et des films. Il faudra du temps pour surmonter une situation aussi difficile. Mais nous pouvons anticiper le meilleur. Et nous pouvons prier pour l’amélioration de tout. Jusque-là, nous pouvons mémoriser les anciennes émissions de télévision, les séries Web et la cérémonie de remise des prix.

Selon certaines sources, l’Académie des arts et des sciences du cinéma prend en considération la probabilité de retarder la diffusion télévisée. « Il est probable qu’ils seront reportés », révèle une source anonyme à la publication. Ils font pression, cependant, sur le fait que rien ne se déroule dans le monolithe. Une autre source déclare que la date de la cérémonie est toujours cohérente.

Oscars à retarder:

C’est déroutant si les Oscars sont repoussés à une autre date. De plus, il permettra que les films ayant dépassé la limite habituelle de fin d’année soient acceptables. Mais si cela devait se produire maintenant, ce serait le tout nouveau changement. Un changement entraîne l’exécution par l’Académie à la suite de la pandémie sortante. En avril, l’organisme de sondage des films déclare que les films qui sortent numériquement ou en ligne. Ce serait approprié pour les prix. La seule chose à faire est que le film doit être initialement prévu pour un début en salles. Ensuite, seulement il sera correctement éligible pour la cérémonie.

Le président de l’Académie, David Rubin, parle ensuite des récompenses. Il parle des heures à venir de la cérémonie de remise des prix lorsque les changements de règles sont révélateurs. « Il est impossible de savoir ce que sera le paysage », a-t-il ajouté.

Les Oscars 2021 devraient être diffusés le 21 février 2021 sur ABC.

