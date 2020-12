L’abstention des travaillistes signifie que les règles Covid de Boris Johnson seront adoptées, mais la taille de sa «  victoire  » compte

L’expression «rébellion d’arrière-ban» est devenue synonyme du poste de Premier ministre de Boris Johnson alors que les députés conservateurs ont continuellement dénoncé les restrictions de verrouillage à des degrés divers tout au long de la crise de Covid-19. La liberté de leurs électeurs s’est maintenant transformée en une rébellion à grande échelle à laquelle est confronté M. Johnson, vote après vote, verrouillage après verrouillage.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Le Premier ministre a eu l’occasion de réprimer la rébellion lundi avec la publication de l’impact des documents d’évaluation détaillant l’effet des mesures. Mais, avec de nouvelles informations limitées et une analyse de haut niveau, les documents n’ont pas réussi à percer l’opposition. Il doit maintenant affronter les rebelles à la Chambre des communes.Le palier passera, mais avec quelle majorité? Le nombre exact de députés conservateurs se préparant à voter contre le gouvernement n’est pas connu mais on peut supposer, au minimum, qu’il inclura une trentaine de députés. qui a voté contre le lock-out national en novembre.Si la majorité du groupe de recherche COVID des députés conservateurs décide de voter contre les mesures, cela pourrait dépasser 40 et même plus.Le gouvernement devrait toujours gagner le vote parce que le parti travailliste l’a annoncé s’abstiendra, ce qui signifie qu’il ne votera pas de toute façon.Sir Keir Starmer – qui a précédemment soutenu les mesures gouvernementales – a déclaré que, bien que son parti ait de «sérieuses réserves», il ne serait pas dans l’intérêt national de les rejeter alors que le virus posait encore un «Risque sérieux». Le chef des démocrates libéraux, Sir Ed Davey, a également déclaré que son parti ne soutiendrait pas les mesures – bien qu’il se soit abstenu de confirmer s’il s’abstiendrait ou s’il les rejetterait. Je ne voterai pas pour ce système de niveaux arbitraire, déroutant et chaotique aujourd’hui. Si Johnson veut notre soutien, il a besoin de travailler avec les autorités locales pour construire un système qui assure la sécurité des personnes et qui redonne confiance au public dans les directives de Covid.https: //t.co/RNRtU4apKl— Ed Davey MP ?????? ?????? (@EdwardJDavey) 1er décembre 2020: le principal parti d’opposition ayant choisi de ne pas voter sur la question, les mesures seront adoptées et mises en œuvre à partir de mercredi.Les révoltes sont frustrantes mais celle-ci pourrait être dommageable, mais l’ampleur de la rébellion au sein du parti de M. Johnson sera mis à nu et tous les yeux seront fixés sur la question de savoir si le contrecoup est suffisamment grand pour menacer la majorité du Premier ministre.Sir Keir Starmer joue sa main avec prudence (Photo: Getty) Jusqu’à présent, la fréquence des rébellions de M. Johnson aux Communes est frustrante pour lui, si un peu troublant étant donné sa victoire électorale relativement récente et radicale, mais si le vote d’aujourd’hui jette près de 80 conservateurs prêts à se rebeller contre lui, le résultat serait beaucoup plus grave – la majorité du premier ministre est menacée. ils pourraient bloquer les plans Covid-19 du gouvernement s’ils faisaient équipe avec l’opposition et le Parti travailliste a envoyé un signal clair à M. Johnson qu’il ne peut pas compter sur le soutien inébranlable du parti En jouant avec précaution, Sir Keir force M. Johnson à exposer sa propre faiblesse.