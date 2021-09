L’absente sur France 2 : l’histoire vraie d’une enfant disparue avec Clotilde Courau à découvrir dès ce soir

Ce soir, France 2 diffuse une toute nouvelle série française inspirée d’une histoire vraie, intitulée L’Absente avec Clotilde Courau et Thibault de Montalembert.

En 8 épisodes de 49 à 55 minutes, L’Absente nous raconte l’histoire d’une famille marquée par la disparition de leur fille Marina dont ils n’ont aucune nouvelle jusqu’au jour où, 11 ans plus tard, une jeune fille amnésique fait son apparition, lui ressemblant étrangement. Mais que s’est-il passé onze ans plus tôt ? Où était Marina pendant tout ce temps ? Et cette Marina-là est-elle bien leur fille Autant de questions et bien d’autres vont surgir tout au long de cette série dépeignant à merveille la vie d’une famille chamboulée par la disparition de leur enfant.

L’histoire vraie qui a inspiré L’Absente

Delinda Jacobs (La Forêt), la créatrice de la série L’Absente, s’est librement inspirée d’un fait réel que l’on appelle communément l’Affaire Natasha Kampusch. En 1998, à l’âge de 10 ans, l’autrichienne Natasha Kampusch a été victime d’un enlèvement. Elle a été détenue dans une cave pendant 8 ans par Wolfgang Prilopil avant de pouvoir s’en échapper en août 2006.

Dans L’Absente, on retrouve une fillette de 10 ans appelée Marina qui disparait au bord de la Départementale 60 aux environs de Dunkerque. Pendant 11 ans, l’enquête piétine et on ne sait pas si Marina est morte ou vivante. On ne vous en dira pas plus pour ne pas spoiler la suite de la série mais Delinda Jacobs s’est éloignée de l’histoire de Natasha Kampusch dans la suite des épisodes.

L'ABSENTE - Bande Annonce - Disponible sur SALTO et à partir du lundi 20 Septembre sur France 2

Lire cette vidéo sur YouTube

Casting et personnages de la série L’Absente

Au casting de L’Absente, on retrouve de nombreux visages connus du petit écran. Voici la liste des acteurs, leurs personnages et leurs rôles notables dans d’autres séries ou films :

Clotilde Courau incarne Hélène Masson, la mère de Marina. L’actrice est connue pour avoir joué dans La Môme, Benedetta au cinéma et Peur sur le lac. Elle sera en vedette de la série Rebecca qui sera prochainement diffusée sur TF1.

Thibault de Montalembert joue le rôle de Laurent Masson, l’ex-mari d’Hélène et père de Marina. Thibault de Montalembert est surtout connu pour son rôle de Mathias Barneville dans Dix pour Cent, mais il a également joué dans Chocolat aux côtés de Omar Sy ou encore dans Les Aventures du jeune Voltaire.

Marie Denarnaud incarne la commissaire Vitoire Eberhart, qui prend l’affaire en main alors que “Marina” réapparait. Elle est enceinte et va tout faire pour résoudre l’enquête avant d’accoucher. Vous avez probablement déjà vu Marie Denarnaud à l’écran dans HPI récemment aux côtés de Audrey Fleurot, elle y joue le rôle de Céline Hazan.

Salomé Dewaels joue le rôle de Marina adulte. La jeune actrice belge a déjà participé à plusieurs productions dont Illusions perdues de Xavier Giannoli et il y a fort à parier que son visage reviendra régulièrement à l’écran dans un futur proche.

Olivier Rabourdin dans le rôle de Paul qui était en charge de l’enquête 11 ans plus tôt et anciennement ami de Laurent.

Laëtitia Eïdo dans le rôle de Selma, la compagne de Laurent Masson avec qui elle a un petit garçon.

Lionel Erdogan dans le rôle de Loïc, le frère de Marina

Fantine Harduin dans le rôle de Eléonore “Léo”, la sœur de Marina

Pascal Reneric dans le rôle de Sully, le compagnon d’Hélène (Clotilde Courau). Il a également joué dans Mensonges et dans Amnêsia

Manuel Severi dans le rôle de Jonathan, le fils de Paul et ami de Loïc.

Juliane Lepoureau incarne Marina enfant. Malgré son jeune âge, Juliane a déjà une belle filmographie à son actif, elle a notamment participé à Fais pas ci, fais pas ça, La Cabane à histoires, Les Vétos.

La série L’Absente a été tournée à Dunkerque et plus largement sur la Côte d’Opale. Pour citer les villes présentes dans la série, on retrouve Bondues, Lille, Tourcoing, Thumeries, Wasquehal, Attiches, Douai, Pont à Vendin, Audinghen, Ambleteuse, Escalles, Sangatte, Blériot et Wissant. Créée et écrite par Delinda Jacobs, elle a été réalisée par Karim Ouaret à qui l’on doit Cherif ou encore Meurtres à Grasse et Profilage.

Les deux premiers épisodes de L’Absente sont diffusés ce lundi 20 septembre à compter de 21h10 sur France 2. Vous retrouverez 2 nouveaux épisodes chaque lundi soir. La série de 8 épisodes est également disponible en intégralité sur Salto.