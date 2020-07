L’absence de directives traduites sur Covid-19 laisse les communautés vulnérables et marginalisées en danger, avertit l’organisation caritative

Le gouvernement a été accusé de ne pas soutenir les communautés marginalisées et vulnérables en ne traduisant pas les conseils cruciaux de santé publique dans d’autres langues. -19 pandémie.Ils ont souligné que le gouvernement avait mis trop de temps à traduire le message de santé publique sur le coronavirus dans un nombre limité de langues et qu’il n’avait pas été mis à jour depuis pour inclure les nouvelles orientations. Le responsable de la politique de Médecins du monde, qui a coordonné la lettre, a averti que cela ajoutait au risque accru de virus pour la proportion de personnes BAME qui ne parlent pas non plus anglais.Le Groupe a écrit au secrétaire à la Santé Matt Hancock Photographe: Toby Fournisseur de Melville: REUTERSHead of Policy chez Doctors of the World, Anna Miller, a déclaré: «Notre clinique a fermé ses dans la pandémie, mais nous avons organisé une ligne de conseil et des consultations en ligne et chaque jour, les cliniciens reçoivent des appels de personnes et parlent à tout le monde du coronavirus. «Ce que nous constatons est une compréhension assez faible – un malentendu ou un manque de connaissances ce qu’est le coronavirus bien que la plupart des gens le sachent – mais il manque certainement de quoi faire en cas de malaise, comment demander de l’aide où aller, les conseils de santé publique concernent la manière responsable d’obtenir de l’aide … un outil clé ‘Elle a déclaré que le manque de compréhension parmi ceux qui ne parlent pas anglais ajoutait au risque disproportionné auquel sont confrontés les membres des communautés noires, asiatiques et minoritaires (BAME), car il existe un croisement entre certaines personnes et communautés BAME. où l’anglais n’est pas la première langue. « Cela fait certainement partie du puzzle de la raison pour laquelle ces communiqués sont affectés de manière disproportionnée par le coronavirus », a-t-elle déclaré. « Une proportion de non-anglophones dans ce pays proviendra des communautés BAME. Légende: Un panneau routier conseillant aux conducteurs de rester à la maison et de ne pas voyager (Source: PA) » Nous savons qu’une partie de la réponse est qu’ils sont exposés de manière disproportionnée à coronavirus et en partie parce qu’ils ne comprennent pas les conseils. «Dans une pandémie de santé publique, l’information est un outil absolument clé dans la lutte contre l’infection mais, à cause de cela, leur capacité à se protéger et à protéger leurs familles a été Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu’il s’était «engagé» à faire en sorte que «le matériel de la campagne d’information publique sur les coronavirus soit accessible à un large public» et avait traduit les conseils en 25 langues. Un service d’interprétation linguistique a été mis en place dans chaque Covid- 19 site de test et il est prévu de rendre le service de suivi et de localisation disponible dans d’autres langues.Certains documents, tels que des dépliants sur le deuil ou des messages régionaux, ont également été diffusés en m plusieurs langues et le centre d’appels du NHS 119 utilise un service d’interprète.Mais Mme Miller a déclaré que le gouvernement a été trop lent à répondre au besoin de ressources de santé publique dans plusieurs langues.« Trop lent » «Tout d’abord, le gouvernement a été très lent à produire des conseils. Après avoir essayé de découvrir quels étaient les plans du gouvernement, il est devenu clair qu’il n’y en avait pas beaucoup ou pas du tout », a-t-elle déclaré. «À ce stade, il y avait déjà des messages de santé publique sur l’auto-isolement, etc.» Nous avons donc produit nos ressources le 19 mars dans environ 25 langues. Le gouvernement n’a rien produit avant le 24 mars et qu’il a fallu quelques jours pour se développer, je pense qu’ils ont commencé avec environ six langues, puis neuf puis 11. »Elle a ajouté:« Ils n’ont jamais eu plus de 11 langues traduites et , comme les directives ont changé et sont devenues obsolètes, elles ne les ont pas modifiées, donc à la mi-mai, toutes les ressources traduites ont été retirées et il n’y avait rien de nouveau disponible avant la mi-juillet. »Elle a déclaré que Médecins du monde aurait été heureux de collaborer, mais le gouvernement ne s’était «pas vraiment engagé dans les lacunes de la limitation qui l’entourait et a clairement indiqué que ce qu’il avait fait, il le jugeait adéquat» .4 millions de personnes parlent une autre langueCertaines autorités locales se sont engagées à produire les a traduit des directives pour répondre aux besoins des personnes vivant dans leur région. Mme Miller a toutefois déclaré que les conseils ont déclaré qu’il n’était «pas viable de suivre le rythme» car «il est vraiment difficile de suivre tous les changements et de tenir les conseils à jour». En En glande et au Pays de Galles, plus de quatre millions de personnes parlent une langue principale autre que l’anglais et 864000 parlent peu ou pas anglais. L’organisme de bienfaisance a déclaré qu’il pourrait faire face à des obstacles à l’apprentissage de l’anglais «en raison des défis liés à l’accessibilité, la disponibilité, la suffisance et la flexibilité de l’anglais pour L’offre de Speakers of Other Languages ​​(ESOL), étant donné le contexte d’une réduction à terme de près de 60% du financement d’ESOL depuis 2008 ».Traductions disponiblesDoctors of the World a traduit les conseils et informations sur la santé du NHS en 60 langues et ces ressources ont été téléchargées La lettre, signée par les autorités locales, les organismes de bienfaisance et les organisations, appelait à «l’assurance que le gouvernement prendra en considération et inclura les non-anglophones dans sa réponse au COVID-19 et s’engagera à produire et maintenir un COVID accessible. 19 conseils dans des langues qui reflètent les communautés multilingues de l’Angleterre ». Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré:« Le gouvernement s’est engagé à faire en sorte que les ross le Royaume-Uni reçoivent les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité pendant la pandémie, et nous nous sommes assurés que le matériel de la campagne d’information publique sur le coronavirus est accessible à un large public. « Cela comprend la traduction des conseils, des orientations, de la législation et des mesures de soutien du gouvernement plus de 25 langues différentes. « Les traductions des messages clés sont disponibles sur gov.uk et sont facilement accessibles par les autorités locales et les organisations communautaires. »

