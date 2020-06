La Xbox Series X prendra en charge «des milliers de jeux» lors de son lancement pendant la période des Fêtes

– – –

Microsoft a annoncé jeudi que la Xbox série X prendrait en charge « des milliers de matchs » lors de son lancement cette saison des fêtes grâce à une compatibilité ascendante.

L’équipe Xbox a déjà passé plus de 100 000 heures à tester la Xbox 360 et les jeux Xbox d’origine pour s’assurer qu’ils seront jouables sur la Xbox Series X.

Microsoft dit que les matchs rétrocompatibles peuvent également prendre en charge HDR ainsi que 120FPS.Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles la PlayStation 4 a rapidement dépassé la Xbox One et n’a jamais regardé en arrière, mais s’il y avait un domaine où Sony a été pris en charge par Microsoft et a gagné dans cette génération , c’était le service des jeux antiques.

Microsoft a fait de la compatibilité descendante une priorité relativement tôt, en tant que prochaine génération de consoles tactiques cette saison des fêtes, et cette dévotion n’a fait que se renforcer.

Dans un article de blog publié jeudi, le gestionnaire de la gestion des applications de la Xbox série X, Jason Ronald a décrit le long «voyage» que l’organisation a choisi pour créer des jeux pour personnes âgées jouables sur ses nouvelles consoles.

Tout a commencé avec l’annonce de la rétrocompatibilité de la Xbox 360 sur la Xbox One. Cela a permis d’être jouable sur Xbox One, ainsi que certaines des franchises les plus connues de la Xbox d’origine. Mais Ronald dit que la même équipe «repousse les limites avec la Xbox Series X».

Avec le groupe ayant déjà passé plus de 100 000 heures à tester des matchs de personnes âgées, Ronald révèle que «des milliers de matchs sont déjà jouables sur Xbox Series X aujourd’hui». Il ajoute qu’un certain nombre de membres de l’équipe utilisent la série X comme leurs premiers jeux « et le passage d’une génération à l’autre est fluide ». À l’heure actuelle, cette saison des fêtes est lancée par la collection Xbox X, Ronald déclare que l’équipe aura passé plus de 200 000 heures à garantir que autant de jeux seront jouables dès que vous sortirez la console de la boîte.

Mais le simple fait de pouvoir jouer à des jeux plus anciens sur votre Xbox Series X n’est pas suffisant: «Le groupe de compatibilité a inventé de nouvelles méthodes qui permettent à plus de noms de fonctionner à des résolutions et une qualité d’image plus élevées tout en respectant l’intention artistique et la vision du fondateurs. Nous créons également de nouvelles classes d’inventions, y compris la possibilité de doubler la fréquence d’images d’un ensemble sélectionné de titres de 30 ips à 60 ips ou de 60 ips à 120 ips. ”

La Xbox Series X utilise également une technique de lifting HDR qui peut ajouter des jeux et une prise en charge HDR, et cela n’aura aucun effet sur le fonctionnement du jeu car la plate-forme le gère. Non seulement cela peut fonctionner pour les jeux, mais il peut également être implémenté sur les jeux Xbox et Xbox 360. De plus, la fonctionnalité de résumé rapide que Microsoft a annoncée il y a quelques mois fonctionne avec de nouvelles correspondances rétrocompatibles.

Les fans sont affligés de voir les jeux de prochaine génération fonctionner sur la Xbox collection X, mais peu importe à quel point le plus récent Halo est passionnant, les lancements de console ont tendance à être frustrants et silencieux concernant le volume de jeux de qualité. Microsoft pourrait avoir la possibilité de contourner complètement ce problème si la série X prend en charge «des dizaines de milliers» de jeux le premier jour.

