La WWE utilise des lutteurs licenciés dans les scénarios pendant la période de non-compétition

La semaine dernière, la WWE a licencié ou mis en congé plus de cinquante lutteurs et talents dans les coulisses. Les licenciements faisaient partie des mesures de réduction des coûts rendues nécessaires par la pandémie de coronavirus, même si la WWE se vantait de 500 millions de dollars de liquidités le matin des licenciements et annonçait le lendemain des dividendes aux actionnaires totalisant 9,3 millions de dollars, de quoi maintenir tout le monde au travail jusqu’en 2021, le lendemain. Cela a fait suite à l’obtention par la WWE d’une exemption spéciale de l’ordre de séjour à la maison de la Floride pour continuer à fonctionner comme une entreprise « essentielle ». L’exemption accordée le même jour un Super PAC républicain dirigé par Linda McMahon s’est engagé à dépenser 18,5 millions de dollars dans l’état cette année pour assurer le WWE Hall-of-Famer Donald Trump remporte son effort de réélection. Cerise sur le gâteau, le rapport financier du premier trimestre de la WWE était positif, la WWE étant sur la bonne voie pour des bénéfices records et Vince McMahon affirmant que COVID-19 n’a pas affecté les résultats de la WWE. Le cours des actions a augmenté après les heures le jour de la publication du rapport financier.

La WWE fait le point sur les licenciements massifs

À la lumière du succès financier de la WWE et du fait qu’ils bénéficient d’une exemption spéciale pour fonctionner en tant qu’entreprise essentielle, vous pouvez voir pourquoi cela a frotté beaucoup de gens dans le mauvais sens que la WWE a choisi de retirer un si grand nombre de ses travailleurs d’un emploi au au milieu d’une pandémie. La partie suivante, cependant, est difficile à lire. L’un des lutteurs qui a été licencié, Drake Maverick, a publié une vidéo en larmes le jour de son licenciement, parlant de la façon dont il continuerait de participer au tournoi NXT Interim Cruiserweight Championship de la WWE. Il s’avère que cette vidéo a peut-être été une œuvre conçue pour susciter l’intérêt du tournoi. Et Maverick n’est pas le seul lutteur à être utilisé malgré les licenciements alors que la WWE transforme la merde de la vie réelle qu’ils ont faite en un angle pour la télévision. Dans la dernière version du bulletin Wrestling Observer, Dave Meltzer écrit:

Il y a donc eu une situation bizarre le 4/20. Logan, qui avait été coupé quelques jours plus tôt, avait été réservé dans quelques segments sur Raw. Le plan n’était pas de la garder en emploi, mais l’idée était que, comme ils la payaient encore pendant 90 jours de plus, s’il y avait une raison de l’utiliser, ils le feraient. Comme l’idée était qu’elle allait revenir pour un court moment, son nom a été écrit dans quelques promos. Et puis la décision a été prise de ne pas l’utiliser dans l’émission, mais ils n’ont pas changé les promos. Je n’ai aucune idée si ce qui était prévu, qui je pense était un segment où elle serait liée aux Viking Raiders, a été abandonné ou pourrait avoir lieu à l’avenir. Mais même si elle est à Raw la semaine prochaine, cela ne signifie pas que son licenciement a été annulé Ils font également un angle en travaillant le tir de Drake Maverick dans un scénario. Maverick a coupé une promo presque larmoyante sur la perte de son emploi et l’idée est qu’il devait prouver à lui-même et à la WWE qu’il était assez bon et que le tournoi cruiserweight était sa dernière chance. Il a ensuite perdu contre Jake Atlas lors du premier match du tournoi. Puisqu’il s’agit d’un tournoi à la ronde, les clés sont que s’il gagne ses deux prochains matchs, il peut avancer, mais il doit gagner son prochain match pour le faire. Peu importe le scénario, il avait besoin de perdre le premier match. Il est presque impossible de croire s’ils font un scénario où il doit gagner pour sauver son travail, qu’en fin de compte, il ne sauve pas son travail. Pendant cette période, ce serait cruel. Il est également étrange de prendre un angle qui attire l’attention sur le fait qu’ils ont tiré un groupe de gars pendant une pandémie. Et le coup de fouet à tout cela est qu’à partir de mercredi, Maverick était toujours répertorié comme disparu lorsque les 90 jours sont écoulés. Comme avec tout le talent, ils peuvent les utiliser parce qu’ils les paient pour les 90 prochains jours s’ils n’ont pas déjà fait leur argent à la baisse.

Donc Drake Maverick est vraiment viré, mais il travaille aussi. Peut-être qu’il sera réembauché. Peut-être pas. Mais pour les lutteurs et les talents des coulisses qui ont été licenciés, ne reviennent pas et ne sont pas utilisés à la télévision, cet angle doit avoir l’impression de leur donner des coups de pied pendant qu’ils sont à terre. Bien sûr, c’est de la lutte professionnelle, et c’est comme ça et comme ça a toujours été, sauf dans des cas sporadiques. S’il y a de l’argent à faire en travaillant les marques, quelqu’un, quelque part, va les travailler.

