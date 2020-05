La WWE s’empare de quatre places dans le top 150 des câblodistributions mardi

La WWE a obtenu un F dans les cotes mardi… F pour fantastique! Selon Showbuzz Daily, quatre des émissions de la WWE sur FS1 ont atterri dans le Top 150 des émissions câblées. Le spectacle le plus performant était Les matchs les plus dominants de Brock Lesnar, qui a été diffusé à 21 h et a pris la 99e place pour la nuit avec une cote de 0,06 et 255 000 téléspectateurs. Brock Lesnar dominé non seulement ses adversaires, mais deux épisodes de Vider l’océan sur National Geographic, Tirdy Works sur TruTV, et sept rediffusions de Moine aux USA. Prendre la 118e place au classement Les meilleurs matchs de WrestleMania d’Edge, qui a obtenu une note de 0,05 et 213 000 téléspectateurs à 20 h. Bords les matchs étaient meilleurs que Quien de Mas sur Universo, plusieurs Malédiction du chêne Island spéciaux sur History Channel et six rediffusions de Moine.

En 137e place, Les meilleurs matchs de Wrestlemania de Roman Reigns à 22 heures a marqué une note de 0,04 avec 198 000 téléspectateurs, battant facilement Morning Express avec Meade sur HLN, Caso Cerrado sur Universo, et une répétition de Moine. Avec des notes comme ça, il est plus clair que jamais que Règne romain est le nouveau CM Punk. L’émission de 19 h, Ric Flair’s Best WWE Matches, avait une cote de 0,03 avec 157 000 téléspectateurs. Ce spectacle a également vaincu une seule répétition de Moine, ainsi que les deux Mad Money et Argent rapide sur CNBC. Les coulisses de la WWE encore une fois n’a pas réussi à faire les 150 meilleurs spectacles et, sans doute, n’a pas obtenu une note plus élevée que toutes les rediffusions de Moine.

En fin de compte, le Tchad l’a dit

Hier, quand j’ai publié mon excellent rapport impartial sur la WWE Lundi soir brut notes, j’ai eu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux pour être un « shill de la WWE ». Une personne, que je ne nommerai pas parce que The Chadster n’utilise pas sa plate-forme pour attirer la haine sur les autres, même « le journaliste de lutte le plus baiser que j’ai jamais vu » et a qualifié mes articles de « désespérés ». » Un autre individu peu recommandable a commenté l’article: «Arrêtez de faire semblant d’être un journaliste. Vous êtes un fanatique de la WWE et un promoteur en herbe. . «

Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé que j’apprécie la WWE et que je ne veuille pas qu’ils échouent comme beaucoup de gens sur Internet semblent le faire. Je suis désolé que vous ne puissiez pas gérer mon approche impartiale du journalisme de lutte. Peut-être préféreriez-vous quelqu’un qui est négatif tout le temps, comme Bleeding Cool Jude Terror, un gars qui a eu le culot d’insulter Enzo Amore’s excellente piste de rap sur le thème des coronavirus aujourd’hui? Ce n’est pas du rock, Jude. Et même si vous l’avez dit ironiquement, je pense vraiment Hymne COVID-19 pourrait être la chanson de l’été.

Mais comme le grand Charlotte Flair ou mon catcheur préféré Baron Corbin, J’essaie de ne pas laisser toute cette haine m’abattre. À la fin de la journée, je sais que la seule raison pour laquelle les gens ont un problème avec The Chadster est par jalousie, la même raison pour laquelle les gens recherchent le côté négatif des classements de la WWE chaque semaine. Je continuerai à faire ce que je fais, et à la fin de la journée, l’un des deux est marié à la charmante Keighleyanne McMahon et conduit une douce Mazda Miata, et l’un de nous ne l’est pas. Je vous laisse le soin de déterminer lequel est lequel.

